Нью-Йорк. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок вырос в пятницу, однако все три основных индекса завершили неделю самым существенным падением с марта.

Dow Jones по итогам недели упал на 4,2%, S&P 500 - на 4,1%, Nasdaq Composite - на 3,7%.

Dow Jones и S&P 500 завершили снижением третью неделю подряд, Nasdaq - вторую.

В пятницу трейдеры продолжали следить за динамикой рынка гособлигаций США, поскольку рост доходностей US Treasuries считается катализатором недавнего обвала фондового рынка, в результате которого Dow Jones рухнул почти на 1400 пунктов.

Процентная ставка десятилетних американских госбумаг на прошлой неделе увеличилась до семилетнего максимума, поднявшись выше 3,26% годовых. В пятницу доходность этих бумаг завершила торги на уровне 3,154%.

Рост доходностей гособлигаций означает повышение стоимости заимствования для компаний. Этот фактор также отвлекает средства с фондовых рынков, учитывая высокую надежность US Treasuries.

Падение рынков усугубилось опасениями, связанными с тем, что котировки акций, возможно, являются завышенными с учетом ожидаемого продолжения цикла подъема базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС), пишет MarketWatch.

"Инвесторам необходимо осознать то, что повышение процентных ставок - это не конец света, - отмечает аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден. - Более высокие ставки оправданы, когда экономика является сильной".

Внимание инвесторов переключается на стартовавший сезон корпоративной отчетности: в пятницу результаты за третий квартал опубликовали крупнейшие американские банки JPMorgan Chase & Co. Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co. Отчеты всех трех банков оказались довольно позитивными, однако акции JPMorgan Chase & Co. к закрытию рынка потеряли в цене 1,1%, бумаги Citigroup Inc. прибавили 2,14%, Wells Fargo - 1,3%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, предусматривает увеличение прибылей американских компаний в третьем квартале на 19%, показателей выручки - на 7%.

Акции технологических компаний подорожали в пятницу. Стоимость бумаг Microsoft Corp. увеличилась почти на 3,5%, Apple - на 3,6%, Alphabet - на 2,7%, Amazon.com - на 4%.

Стоимость бумаг Sturbucks поднялась на 2,9%. Американская сеть кофеен заявила в пятницу о запуске ускоренной программы выкупа акций на $5 млрд в рамках объявленного ранее плана возврата акционерам $25 млрд за счет выкупа акций и выплаты дивидендов до конца 2020 финансового года.

Согласно данным министерства труда США, обнародованным в пятницу, стоимость импорта в стране в сентябре выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,5% в годовом выражении. В августе первый показатель снизился на 0,4%, второй - вырос на 3,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу вырос на 287,16 пункта (1,15%) и составил 25339,99 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 38,76 пункта (1,42%) - до 2767,13 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 167,83 пункта (2,29%) и составил 7496,89 пункта.

