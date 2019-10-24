Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 7:44

Нью-Йорк. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в среду после выхода отчетов ряда крупнейших компаний США, включая Caterpillar и Boeing, акции которых подорожали, несмотря на более слабые, чем ожидалось, результаты обеих компаний.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

Страны-участницы Европейского Союза в среду согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза, но пока не утвердили новую дату, на которую переносится Brexit, передают западные СМИ.

"Все (постпреды ЕС - ИФ) согласились с необходимостью продления (даты выхода Великобритании из ЕС - ИФ) для того, чтобы избежать Brexit без соглашения", - приводят СМИ слова неназванного европейского чиновника. Однако, по его данным, новая дата пока не выбрана. "Продолжительность отсрочки по-прежнему обсуждается", - сказал он.

Еще один источник в структурах ЕС сообщил о том, что стороны все же склоняются к переносу даты выхода Великобритании на три месяца.

Ожидается, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь соберется в пятницу, чтобы обсудить вопрос отсрочки Brexit.

Акции Caterpillar Inc. и Boeing Co., дешевевшие на предварительных торгах в среду, развернулись вверх в начале сессии. Цена бумаг Caterpillar выросла на 1,2% к закрытию рынка, бумаги Boeing прибавили 1%.

Прибыль и выручка Caterpillar, производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, не оправдали ожиданий рынка в третьем квартале 2019 года, и компания понизила прогноз на год в целом.

Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в третьем квартале сократил чистую прибыль вдвое, поскольку он по-прежнему не может возобновить эксплуатацию самолетов 737 MAX, полеты которых были приостановлены во всем мире в марте текущего года после двух авиакатастроф. Однако, как сообщается в пресс-релизе Boeing, компания провела обновления программного обеспечения и обучающих программ для 737 MAX и продолжает работать с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США и регуляторами других стран, чтобы завершить процесс сертификации и вернуть самолеты в строй.

В то же время котировки акций полупроводниковых компаний снизились на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза выручки на четвертый квартал американской Texas Instruments Inc. (TI), считающейся ориентиром для отрасли. Цена бумаг TI, крупнейшего в мире производителя аналоговых интегральных микросхем, упала на 7,5%.

Тем не менее, отчетность американских компаний в целом оказывается лучше, чем опасались инвесторы, пишет MarketWatch. Из 98 компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчеты за третий квартал, результаты 82,7% превзошли ожидания, и только 12,2% разочаровали аналитиков, по данным Refinitiv.

Капитализация Blackstone Group Inc. повысилась на 4,9%. Крупнейшая в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций увеличила чистую прибыль по итогам третьего квартала, но сократила прибыль, распределяемую между акционерами.

Котировки акций Nike Inc. опустились на 3,4%. Как стало известно, главный исполнительный директор компании Марк Паркер покинет свой пост, новым CEO с января 2020 года станет 59-летний Джон Донахью, бывший глава eBay Inc., являющийся членом совета директоров Nike. Паркер останется в компании в качестве исполнительного председателя совета директоров.

Бумаги страховщика Anthem Inc. прибавили в цене 1,2%. Компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 23%, до $1,18 млрд, или $4,55 на акцию, ее выручка выросла на 15%, до $26,44 млрд. Скорректированная прибыль составила $4,87 на акцию, говорится в пресс-релизе.

Цена бумаг Hilton Worldwide Holdings выросла на 5,5%. Гостиничный оператор пересмотрел финансовые целевые показатели на текущий год. Доходность в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR, основной критерий рентабельности в гостиничном бизнесе), как ожидается, вырастет примерно на 1% в годовом выражении без учета влияния колебаний валютных курсов. Ранее компания прогнозировала повышение показателя на 1-2%.

Рыночная стоимость Waste Management Inc. снизилась на 3%. Крупнейшая американская компания в сфере удаления и переработки отходов сократила чистую прибыль в третьем квартале до $495 млн с $499 млн за аналогичный период годом ранее.

Капитализация Chipotle Mexican Grill Inc. уменьшилась на 5,2%. Чистая прибыль сети закусочных в третьем квартале составила $98,6 млн, или $3,47 в расчете на акцию, по сравнению с $38,2 млн, или $1,36 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила $3,82 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду поднялся на 45,85 пункта (0,17%) и составил 26833,95 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 8,53 пункта (0,28%) - до 3004.52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 15,50 пункта (0,19) и закрылся на отметке 8119,79 пункта.

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