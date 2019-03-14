Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 7:05

Нью-Йорк. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли в среду вместе с фондовыми площадками Западной Европы, несмотря на высокую неопределенность в связи с выходом Великобритании из Европейского союза (Brexit) и отсутствие значимых сигналов, способных поддержать ралли.

Standard & Poor's 500 достиг максимума с ноября.

В среду британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС. Теперь в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

Новостей о китайско-американских переговорах не было, однако президент США Дональд Трамп в ходе совещания в Белом доме заявил, что они "идут очень хорошо".

Президент отметил при этом, что "не торопится" в вопросе соглашения с Китаем.

Цены производителей в США выросли в феврале на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 1,9% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,2% и 1,9% соответственно.

При этом заказы на производственное оборудование выросли в феврале самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, что было воспринято рынком как сигнал об устойчивости американской экономике и о перспективах сохранения высокой активности.

"В ближайшие несколько дней на мир обрушится волна данных, которая проинформирует о темпах мирового роста. Не в последнюю очередь речь идет о промпроизводстве и розничных продажах в Китае, а также о курсе денежно-кредитной политики Банка Японии", - отметил экономист FirstRand Bank Нема Рамхелаван-Бана.

Акции Boeing Co. подорожали в среду на 0,5%, хотя власти США вслед за регуляторами других стран мира ввели временный запрет на эксплуатацию лайнеров Boeing-737 Max 8 из-за аварии в Эфиопии.

Цена бумаг American Express увеличилась на 1,6% по итогам торгов. Компания ожидает роста выручки на 8-10% в 2019 году, тогда как консенсус-прогноз на уровне $43,7 млрд подразумевает повышение на 8,2%. Прибыль American Express на акцию, по оценкам руководства, составит от $7,85 до $8,35, консенсус чуть выше - $8,13.

Капитализация Caterpillar Inc. поднялась на 0,8%. Розничные продажи оборудования Caterpillar выросли за три месяца, завершившихся в феврале, на 7% после повышения на 9% в ноябре-январе.

Бумаги дизайнерской компании Vera Bradley Inc. выросли в цене самыми быстрыми темпами за почти два года (+21,8%), поскольку решение постепенно отказаться от больших скидок приносит положительные результаты. Падение сопоставимых продаж в прошлом квартале замедлилось до 11,2% вместо ожидавшихся аналитиками 14,5%. В этом году компания рассчитывает возобновить рост сопоставимых продаж.

Курс ценных бумаг аптечной сети Rite Aid Corp. поднялся на 6,1% после объявления об уходе гендиректора Джона Стэндли и еще двух топ-менеджеров, а также сокращения 400 рабочих мест.

Рыночная стоимость инвесткомпании Oaktree Capital Group LLC подскочила на 12,3% после того, как Brookfield Asset Management объявила о покупке 62% акций Oaktree с премией 12% к цене закрытия во вторник.

Акции ритейлера одежды Express Inc. подешевели на 10,1%. Квартальная прибыль компании превысила прогнозы Уолл-стрит, но выручка и прогнозы на текущий квартал были слабее ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 13 марта вырос на 148,23 пункта (0,58%), до 25072,89 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 19,40 пункта (0,69%), до 2810,92 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось 52,37 пункта (0,69%), до 7643,41 пункта.

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