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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 7:47 28.09.2018 - 07:47

Нью-Йорк. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику на итогах заседания Федеральной резервной системы.

Кроме того, инвесторы оценивали целый ряд макроэкономических показателей, опубликованных в четверг.

При этом Dow Jones Industrial Average вырос в четверг впервые за четыре дня, Standard & Poor's 500 - за пять, отмечает MarketWatch.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания в среду повысила прогноз роста ВВП США на 2018 до 3,1% с ожидавшихся ранее 2,8%. Прогноз экономического подъема на 2019 год улучшен до 2,5% с 2,4%.

Также американский ЦБ на сентябрьском заседании увеличил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 2-2,25% годовых.

Отказ от обозначения кредитно-денежной политики как "стимулирующей" в коммюнике по итогам заседания не является сигналом какого-либо изменения направления политики Федрезерва, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции в среду. По его словам, "это скорее говорит о том, что политика движется в соответствии с ожиданиями" ФРС.

"Мы по-прежнему ожидаем, о чем говорится в коммюнике, дальнейшего постепенного увеличения целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам", - заявил Дж.Пауэлл.

Министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП во втором квартале на уровне 4,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные. Аналитики в среднем ожидали ее повышения до 4,3%, сообщает MarketWatch. Нынешние темпы экономического подъема являются максимальными с третьего квартала 2014 года.

Оценка роста потребительских расходов, на долю которых приходится 70% ВВП США, была также оставлена без изменения - 3,8%. Между тем рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, был пересмотрен до 2,1% с 2%. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменений.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. и составило 214 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с 4 августа. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 15 тыс.

Кроме того, по данным министерства торговли, заказы на оборудование в США без учета транспорта в августе упали впервые за пять месяцев - на 0,5%.

Акции Apple Inc. подорожали за день на 2,1% после того, как эксперты J.P. Morgan присвоили им рекомендацию "выше рынка".

В то же время цена бумаг Bed Bath & Beyond Inc. рухнула на 21%, поскольку квартальные финансовые показатели производителя товаров для дома не оправдали ожиданий аналитиков.

Капитализация круизной компании Carnival снизилась на 4,8% из-за слабого прогноза прибыли на текущий квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 54,65 пункта (0,21%) - до 26439,93 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 8,03 пункта (0,28%), составив 2914 пунктов.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов увеличилось на 51,6 пункта (0,65%) и достигло 8041,97 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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