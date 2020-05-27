Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 7:57

Нью-Йорк. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом, поддержку рынку оказали новости, связанные с разработкой вакцины от коронавируса, и признаки постепенного начала восстановления экономик мира.

Инвесторы сфокусировались на сообщениях о постепенном снятии экономических ограничений, связанных со сдерживанием распространения коронавируса.

"Все дело в оптимизме по поводу открытия экономик, - сказала эксперт Verdence Capital Advisors Меган Хорнман, которую цитирует MarketWatch. - Сегодня это большой драйвер рынка".

Акции компаний, связанных с сектором туризма, выросли как в США, так и в Европе на фоне новостей о постепенном смягчении ограничений на путешествия.

Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса, сообщило во вторник агентство Dpa со ссылкой на внутренний документ правительства. Предполагается, что этот документ будет в среду принят на заседании кабинета министров.

Помимо 26 стран-членов ЕС и шенгенской зоны, речь идет о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией.

Тем временем Испания откроется для въезда иностранных туристов с июля, объявил в субботу премьер страны Педро Санчес.

Участники рынка также позитивно встретили сообщение биотехнологической компании Novavax Inc. о начале первой фазы испытаний вакцины от коронавируса на людях.

Крупный производитель лекарств Merck & Co. (SPB: MRK) также сообщил, что работает над двумя потенциальными вакцинами и экспериментальным препаратом от коронавируса.

Опубликованные во вторник статданные указали на падение индекса экономической активности в США в апреле до рекордного минимума.

Индикатор экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в минувшем месяце рухнул до минимального уровня на фоне мер, предпринимаемых для ограничения пандемии коронавируса COVID-19. Значение индикатора CFNA составило минус 16,74 пункта по сравнению с минус 4,97 пункта в марте. ФРБ ведет его расчет с 1967 года.

Тем временем продажи новых домов в США в апреле неожиданно выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 623 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в марте показатель снизился на 13,7% - до 619 тыс. домов (ранее говорилось о снижении на 15,4%).

Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя с ранее объявленного мартовского уровня на 21,9% - до 480 тыс., сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в мае 2020 года поднялся до 86,6 пункта с пересмотренных 85,7 пункта в апреле, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее апрельское значение оценивалось в 86,9 пункта.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения индекса в мае до 87,5 пункта.

Бумаги Carnival Corp. (SPB: CCL) подорожали на 12,6%, акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 15,3%.

Котировки акций American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. выросли на 14,8%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 13,04%.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 5,2%.

Цена акций AutoZone (SPB: AZO) Inc. выросла на 0,02%. Ритейлер автозапчастей отчитался о прибыли и выручке в третьем финансовом квартале, которые превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги Netflix Inc. (SPB: NFLX) подешевели на 3,4%, снизившись шестой день подряд, что стало самой длительной чередой падения с 5 августа.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник поднялся на 529,95 пункта (2,17%) - до 24995,11 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 36,32 пункта (1,23%) и составил 2991,77 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 15,63 пункта (0,17%) - до 9340,22 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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