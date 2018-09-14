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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 8:03 14.09.2018 - 08:03

Нью-Йорк. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в четверг.

При этом подъем Standard & Poor's 500 продолжался уже четвертый день подряд на волне роста котировок акций технологического сектора, отмечает MarketWatch. Dow Jones Industrial Average завершил сессию выше отметки в 26 тыс. пунктов впервые в этом месяце.

Позитивом для рынка выступила новость о том, что администрация американского президента Дональда Трампа предложила Китаю еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год - провести еще один раунд торговых переговоров до конца сентября. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их данным, приглашение китайской стороне во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ направил министр финансов США Стивен Мнучин.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Это решение совпало с ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опрошенных различными СМИ.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, самыми медленными темпами с апреля, свидетельствуют данные министерства труда страны. Относительно августа 2017 года они увеличились на 2,7%. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста на 0,3% в помесячном и на 2,8% в годовом выражении.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе понизилось на 1 тыс. - до 204 тыс. с пересмотренных 205 тыс., говорится в отчете министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 7 тыс. с ранее объявленного уровня - до 210 тыс. Показатель заявок обновил минимальное значение с декабря 1969 года, что говорит об активном росте рынка труда США.

Котировки акций Intel Corp. выросли на 1,4% в четверг после того, как аналитики Northland Capital Markets улучшили рекомендации для них до "на уровне рынка" с "ниже рынка".

Цена бумаг Apple увеличилась на 2,4%. В среду компания представила новые iPhone, которые стали самыми большими и дорогими в истории Apple.

Помимо этого подорожали акции Alphabet Inc. (на 0,9%) и Microsoft Corp. (на 1,1%).

Курс бумаг Qualcomm Inc. подскочил на 4% на новости о том, что компания запускает программу выкупа собственных акций объемом $16 млрд.

В то же время курс ценных бумаг производителя электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. опустился на 0,4% на новости о том, что вице-президент по международным финансам Джастин Маканир покидает компанию. Пока официального объявления не было, но, по информации источников, последним его рабочим днем станет 7 октября. Это не первая отставка в Tesla: за последние семь дней стало известно об уходе главного бухгалтера компании Дэйва Мортона, а также о том, что глава кадрового отдела Tesla Габриэль Толедано не планирует возвращаться из отпуска.

Продажи сети супермаркетов Kroger Co. выросли в июне-августе меньше, чем ожидалось, что вызвало падение котировок ее акций на 9,9%.

Капитализация UPS Inc. сократилась на 2,9%. Компания экспресс-доставки представила план трансформации, который приведет к росту скорректированной прибыли в расчете на акцию на $1-1,2 к 2020 году.

Акции Walmart Inc. подешевели на 0,9%. Крупнейший ритейлер мира объявил о покупке за $225 млн Cornershop Inc., предоставляющей услуги доставки магазинам и аптекам.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 147,07 пункта (0,57%) - до 26145,99 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 15,26 пункта (0,53%), составив 2904,18 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов выросло на 59,48 пункта (0,75%) - до 8013,71 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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