Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 8:16

Нью-Йорк. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в четверг выросли по итогам третьей сессии подряд, в том числе благодаря сильной отчетности таких крупных компаний, как Walmart и Cisco Systems Inc.

Кроме того, позитивом для рынка стали свежие данные о состоянии экономики США.

Так, число домов, строительство которых было начато в стране в апреле, увеличилось на 5,7% относительно предыдущего месяца и достигло 1,235 млн в пересчете на годовые темпы. Показатель вырос второй месяц подряд и превысил ожидания рынка (1,209 млн домов).

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 16 тыс. - до 212 тыс. Это наиболее существенное снижение с середины февраля. Эксперты в среднем ожидали более умеренного сокращения - на 8 тыс.

Помимо этого, индекс производственной активности Филадельфии в мае подскочил до максимальных за четыре месяца 16,6 пункта по сравнению с 8,5 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали повышение всего до 10,1 пункта.

Хорошие отчетности и статданные нивелировали опасения по поводу эскалации конфликта США с Китаем. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать доступ иностранным технологическим компаниям к американскому рынку, если они представляют угрозу для страны. Министерство торговли уже заявило, что может внести китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. в "черный список" компаний. Запрет коснется и другой китайской компании - ZTE Corp.

Цена акций Walmart Inc. поднялась в четверг на 1,4%. Крупнейший в мире ритейлер отчитался о росте прибыли на 80% в первом финквартале (февраль-апрель). Сопоставимые продажи в США увеличились на 3,4% - рекордными темпами за девять лет.

Котировки бумаг Cisco Systems подскочили на 6,7%. Мировой лидер в сфере производства сетевого оборудования увеличил прибыль и выручку в прошлом финансовом квартале, который завершился 27 апреля, сильнее прогнозов рынка и опубликовал лучший, чем ожидалось, прогноз на текущий финквартал.

Капитализация диверсифицированной технологической компании Colfax Corp. повысилась на 3,6% на новости о продаже подразделения, специализирующегося на производстве воздушно-газового оборудования, инвестиционной фирме KPS Capital Partners L.P. за $1,8 млрд.

В то же время бумаги производителя безалкогольных напитков и кофемашин Keurig Dr Pepper Inc. подешевели на 3,2%. Крупнейший акционер компании заявил о том, что планирует продать часть своих акций, в результате чего доля бумаг в свободном обращении поднимется с 15% до примерно 20%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 214,66 пункта (0,84%) - до 25862,68 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 25,36 пункта (0,89%), составив 2876,32 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 75,9 пункта (0,97%) - до 7898,05 пункта.

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