Рынок акций США вышел в плюс по итогам волатильной сессии в четверг

Нью-Йорк. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы к концу торгов в четверг смогли выйти "в плюс" после того, как основную часть сессии они достаточно сильно снижались, сообщает MarketWatch.

Волатильность рынка на фоне достаточно низких объемов торговли сохраняется. В среду индексы подскочили на рекордную величину почти за 10 лет - на 5-5,8%, во вторник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Рождества, а в понедельник индексы рухнули более чем на 2%.

"Долгосрочные инвесторы, которые могут переждать периоды волатильности, видят возможности для выгодных сделок после рождественского обвала акций", - говорит аналитик Oanda Стивен Иннз.

Инвесторы, которые вернулись с рождественских праздников, оценивали новости об отношениях США и Китая в торговой сфере, а также статданные по американской экономике.

Вашингтон планирует направить делегацию в Пекин для проведения торговых переговоров. Ожидается, что делегация, которую возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Герриш, прибудет в столицу КНР 7 января.

Также в четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. и составило 216 тыс. Показатель в целом совпал с прогнозами рынка и находится на очень низком уровне, что говорит об активном росте рынка труда.

Между тем индекс потребительского доверия в США в декабре снизился до 128,1 пункта - минимального уровня с июля, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board. Согласно пересмотренным данным, в ноябре значение индикатора составило 136,4 пункта, а не 135,7 пункта, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали декабрьское значение на уровне 133,7 пункта.

На четверг также была запланирована публикация отчета министерства торговли о продажах новостроек в ноябре, однако она будет отложена по причине приостановки работы американского правительства.

Акции 28 из 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones Industrial Average, подорожали в четверг. Лидерами подъема стали бумаги 3M Co. (на 2,4%), а также IBM Corp. (на 2,2%) и Procter & Gamble Co. (на 2,1%). При этом сократилась капитализация United Technologies Corp. (на 0,2%) и Apple Inc. (на 0,65%).

Все одиннадцать отраслевых групп Standard & Poor's 500 выросли.

Наиболее существенно среди компаний из этого индекса поднялись в цене бумаги Micron Technology Inc. (на 3,4%), Salesforce.com Inc. (на 3,3%) и Lockheed Martin Corp. (на 3,25%). Самое сильное падение продемонстрировали акции Discovery Inc. (на 3,5%).

Рыночная стоимость Ashland увеличилась на 3,6% после того, как химическая компания изменила прогноз прибыли на 2019 финансовый год.

Капитализация производителя катеров Brunswick Corp. выросла на 2,1%. Компания сообщила, что власти США сделали исключение и позволили ей закупать производимые в Китае двигатели Mercury Marine без уплаты дополнительных пошлин.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 260,37 пункта (1,14%) - до 23138,82 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 21,13 пункта (0,86%), составив 2488,83 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 25,14 пункта (0,38%) и достигло 6579,49 пункта.

