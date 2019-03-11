Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 6:05

Нью-Йорк. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу "в минусе" на фоне разочаровывающих данных с рынка труда США и сокращения экспорта КНР, которые усилили опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики.

Рынок акций опустился по итогам пятой сессии подряд. Для Dow Jones Industrial Average это самый длительный период беспрерывного снижения с июня прошлого года, для Standard & Poor's 500 - с ноября, для Nasdaq Composite - с апреля, сообщает MarketWatch.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones и S&P 500 уменьшились на 2,2%, Nasdaq - на 2,5%.

Рост числа рабочих мест в экономике США в феврале оказался минимальным за последние 17 месяцев (с сентября 2017 года), что может являться очередным признаком замедления темпов экономического подъема в стране. Показатель увеличился на 20 тыс. после повышения на уточненные 311 тыс. в январе, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 175 тыс.

При этом уровень безработицы в феврале уменьшился до 3,8% по сравнению с 4,0% месяцем ранее, что совпало с прогнозами экспертов. Это обусловлено возвращением госслужащих на рабочие места после окончания приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования ("шатдаун").

Между тем рост средней почасовой оплаты труда в США за последние двенадцать месяцев составил 3,4%, что является самым высокими темпами подъема с конца последней рецессии в 2009 году.

В пятницу Китай сообщил о том, что экспорт страны в феврале рухнул на 20% после повышения на 9,1% в предыдущий месяц.

С учетом ухудшения экономического прогноза Европейским Центральным банком в четверг, а также пятничных данных о падении заказов промышленных предприятий в Германии в январе новости из КНР усилили опасения инвесторов по поводу состояния мировой экономики.

Котировки акций Exxon Mobil Corp. снизились по итогам торгов на 1,4%, что стало самым существенным снижением среди входящих в расчет Dow Jones компаний. Аналитики Cowen ухудшили рекомендации для них до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Рыночная стоимость National Beverage Corp. упала на 14,7%, поскольку квартальная отчетность производителя газированных напитков разочаровала инвесторов.

В то же время капитализация химического гиганта DowDuPont Inc. выросла на 0,3% на новости о том, что он выделит подразделение по производству различных материалов для аэрокосмической, автомобильной и электротехнической отраслей в отдельную компанию Dow, акции которой начнут торговаться на бирже в конце марта.

Бумаги ритейлеров Costco Wholesale Corp. и Big Lots Inc. подорожали соответственно на 5,1% и на 13,6% благодаря хорошей финансовой отчетности за прошедший квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 22,99 пункта (0,09%) - до 25450,24 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 5,86 пункта (0,21%), составив 2743,07 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 13,32 пункта (0,18%) - до 7408,14 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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