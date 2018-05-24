Рынок акций США в среду отыграл падение благодаря протоколу ФРС
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Нью-Йорк. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы к концу торгов в среду отыграли падение и завершили сессию в "зеленой зоне", поскольку протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) содержал сигналы о постепенном повышении процентных ставок.
Ранее в ходе торгов индексы снижались в связи с новым витком геополитических и внешнеторговых рисков, наиболее значительным было падение для групп промышленных и сырьевых компаний, пишет MarketWatch.
Кроме того, в фокус внимания рынков возвращается бюджетное стимулирование. Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация готовит дополнительное сокращение налогов, о котором будет объявлено до ноября текущего года.
"Это будет нечто совершенно особенное", - заявил Д.Трамп.
Статданные, обнародованные в среду, указали на более значительное, чем ожидалось, сокращение продаж новостроек в США в прошлом месяце.
Продажи новых домов в США в апреле снизились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 662 тыс. домов в годовом выражении, сообщило министерство торговли страны. Мартовский показатель был пересмотрен в меньшую сторону - до 672 тыс. с 694 тыс. домов. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали уменьшения продаж новостроек в апреле до 682 тыс. домов.
Протокол ФРС подтвердил ожидания рынка, что ЦБ повысит ставки в июне. Вместе с тем очередные заверения в спокойной и постепенной нормализации денежно-кредитной политики снизили вероятность еще трех повышений ставки до конца года, включая июньское.
"В ходе заседания отмечалось, что преждевременно делать вывод о том, что инфляция останется на уровнях около 2%, особенно после нескольких лет, в течение которых инфляция упорно оставалась ниже целевого уровня ФРС в 2%", - говорится в протоколе.
Стоимость акций Comcast упала на 1,9%. Компания подтвердила, что готовит собственное предложение о покупке развлекательных активов медиагруппы 21st Century Fox, которые Walt Disney Co договорилась приобрести за $52,4 млрд акциями.
"Comcast намерена сделать предложение о покупке этих активов с оплатой денежными средствами и с премией к цене, предложенной Disney", - говорится в пресс-релизе Comcast.
Цена бумаг Walt Disney опустилась на 0,1%, Fox - поднялась на 1,6%.
Акции Target Corp. потеряли 5,7%. Ритейлер увеличил продажи в минувшем квартале, однако крупные вложения, в том числе в переоборудование магазинов, негативно сказались на марже прибыли. Сопоставимые продажи (включая онлайн-продажи) Target по итогам финквартала, завершившегося 5 мая, увеличились на 3% после снижения на 1,3% годом ранее.
Котировки акций Tiffany & Co. и Ralph Lauren Corp. подскочили на 23,3% и 14,4% на сильных финансовых отчетах компаний.
Отчетность Lowe's Cos. также оказалась сильнее прогнозов, благодаря чему курс акций ритейлера поднялся на 10,4%.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в среду повысился на 52,40 пункта (0,21%) и составил 24886,81 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 8,85 пункта (0,32%) - до 2733,29 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 47,50 пункта (0,64%) и составил 7425,96 пункта.
Служба финансово-экономической информации
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finance@interfax.ru
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Интерфакс