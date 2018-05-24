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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 8:17 24.05.2018 - 08:17

Нью-Йорк. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы к концу торгов в среду отыграли падение и завершили сессию в "зеленой зоне", поскольку протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) содержал сигналы о постепенном повышении процентных ставок.

Ранее в ходе торгов индексы снижались в связи с новым витком геополитических и внешнеторговых рисков, наиболее значительным было падение для групп промышленных и сырьевых компаний, пишет MarketWatch.

Кроме того, в фокус внимания рынков возвращается бюджетное стимулирование. Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация готовит дополнительное сокращение налогов, о котором будет объявлено до ноября текущего года.

"Это будет нечто совершенно особенное", - заявил Д.Трамп.

Статданные, обнародованные в среду, указали на более значительное, чем ожидалось, сокращение продаж новостроек в США в прошлом месяце.

Продажи новых домов в США в апреле снизились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 662 тыс. домов в годовом выражении, сообщило министерство торговли страны. Мартовский показатель был пересмотрен в меньшую сторону - до 672 тыс. с 694 тыс. домов. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали уменьшения продаж новостроек в апреле до 682 тыс. домов.

Протокол ФРС подтвердил ожидания рынка, что ЦБ повысит ставки в июне. Вместе с тем очередные заверения в спокойной и постепенной нормализации денежно-кредитной политики снизили вероятность еще трех повышений ставки до конца года, включая июньское.

"В ходе заседания отмечалось, что преждевременно делать вывод о том, что инфляция останется на уровнях около 2%, особенно после нескольких лет, в течение которых инфляция упорно оставалась ниже целевого уровня ФРС в 2%", - говорится в протоколе.

Стоимость акций Comcast упала на 1,9%. Компания подтвердила, что готовит собственное предложение о покупке развлекательных активов медиагруппы 21st Century Fox, которые Walt Disney Co договорилась приобрести за $52,4 млрд акциями.

"Comcast намерена сделать предложение о покупке этих активов с оплатой денежными средствами и с премией к цене, предложенной Disney", - говорится в пресс-релизе Comcast.

Цена бумаг Walt Disney опустилась на 0,1%, Fox - поднялась на 1,6%.

Акции Target Corp. потеряли 5,7%. Ритейлер увеличил продажи в минувшем квартале, однако крупные вложения, в том числе в переоборудование магазинов, негативно сказались на марже прибыли. Сопоставимые продажи (включая онлайн-продажи) Target по итогам финквартала, завершившегося 5 мая, увеличились на 3% после снижения на 1,3% годом ранее.

Котировки акций Tiffany & Co. и Ralph Lauren Corp. подскочили на 23,3% и 14,4% на сильных финансовых отчетах компаний.

Отчетность Lowe's Cos. также оказалась сильнее прогнозов, благодаря чему курс акций ритейлера поднялся на 10,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в среду повысился на 52,40 пункта (0,21%) и составил 24886,81 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 8,85 пункта (0,32%) - до 2733,29 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 47,50 пункта (0,64%) и составил 7425,96 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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