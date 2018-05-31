Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 7:51 31.05.2018 - 07:51

Нью-Йорк. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок завершил торги в среду в "зеленой зоне", уверенному росту способствовало повышение цен на нефть WTI на 2,2% и ослаблением опасений, связанных с политическим кризисом в Италии и Испании.

Оценка роста ВВП США в I квартале была понижена с 2,3% в пересчете на годовые темпы до 2,2%, хотя аналитики в среднем ожидали подтверждения предварительных данных. В октябре-декабре 2017 года американская экономика прибавила 2,9%.

Число рабочих мест в США увеличилось в мае на 178 тыс., свидетельствуют данные отраслевой организации ADP. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидали подъема на 190 тыс. Рост за апрель пересмотрен с 204 тыс. до 163 тыс.

Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 15:30 мск. Согласно средним прогнозам аналитиков, опрошенных FactSet, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 190 тыс., а безработица осталась на уровне 3,9%.

Дефицит баланса США по торговле товарами снизился в апреле больше ожиданий - на 0,6%, до минимальных за семь месяцев $68,2 млрд. Аналитики прогнозировали увеличение отрицательного сальдо до $71 млрд.

Лидерами роста в рамках S&P 500 стали акции нефтегазовых компаний: сектор в целом прибавил 3,1%, бумаги Anadarko Petroleum подорожали на 4,7%, Marathon Oil - на 4,1%, Exxon Mobil Corp. - на 3,9%.

Котировки акций Salesforce.com Inc. подскочили на 1,9% на торгах в Нью-Йорке благодаря позитивной квартальной отчетности. Годовой прогноз компании, разрабатывающей программное обеспечение для управления отношениями с клиентами, также был лучше ожиданий рынка.

Рыночная стоимость модного дома Michael Kors Holdings Ltd. рухнула на 11,5%. Компания вернулась к прибыли в январе-марте, причем финансовые показатели превысили ожидания. Вместе с тем инвесторов обеспокоили прогнозы на текущий фингод и заявления руководства Michael Kors о том, что она открыта для сделок M&A.

Курс акций производителя компьютеров и принтеров HP Inc. поднялся на 4%, так как его квартальная выручка была выше консенсус-прогноза. Кроме того, HP повысил прогноз на год.

Цена бумаг разработчика мобильных игр Zynga Inc. увеличилась на 3,4%, поскольку компания обновила прогнозы финпоказателей после закрытия сделки по покупке Gram Games за $250 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в среду поднялся на 306,33 пункта (1,26%) и составил 24667,78 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 34,15 пункта (1,27%) - до 2724,01 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 65,86 пункта (0,89%) и составил 7462,45 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ ак*

Neuer Inhalt Horizontal Line