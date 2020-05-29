Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 8:05

Нью-Йорк. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы незадолго до окончания торгов в четверг перешли к снижению и завершили сессию в минусе, после того как президент США Дональд Трамп сообщил о проведении в пятницу пресс-конференции, посвященной отношениям с Китаем.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Помимо этого, инвесторы оценивали статданные по ВВП и рынку труда США. Экономика США в первом квартале 2020 года рухнула на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Предварительные данные указывали на сокращение ВВП на 4,8%.

Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда американский ВВП сократился на 1,1%. Оно также является самым значительным с четвертого квартала 2008 года.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 23 мая, сократилось на 323 тыс., до 2,123 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 2,446 млн, а не 2,438 млн, как сообщалось прежде.

Эксперты ожидали падения числа заявок на 338 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 2,1 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в апреле 2020 года рухнул на 33,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Падение стало рекордным с начала отслеживания этих данных Национальной ассоциацией риелторов (NAR) в 2001 году.

По итогам торгов в среду индикатор Dow Jones Industrial Average прибавил 2,21% и впервые с начала марта превысил отметку в 25 000 пунктов благодаря росту акций таких компаний, как American Express, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, которые подорожали более чем на 5%. Между тем S&P 500 поднялся на 1,48%, впервые почти за три месяца преодолев отметку в 3 000 пунктов.

Среди лидеров падения в четверг оказалась Walt Disney Co. (SPB: DIS). Компания сообщила, что планирует в июле открыть парк развлечений Disney World во Флориде. За последние четыре недели стоимость Walt Disney повысилась на 21,2%, пишет Barron's. По мнению аналитика Imperial Capital Дэвида Миллера, котировки "выросли слишком сильно и слишком быстро". По его мнению, рост был связан с перспективами возобновления работы тематических парков.

Котировки оператора магазинов-дискаунтеров Dollar General (SPB: DG) Corp. снизились на 1,7%. Чистая прибыль ритейлера в первом квартале составила $2,56 в расчете на акцию, выручка выросла на 27,6% в годовом выражении, до $8,4 млрд, на фоне активизации спроса в условиях пандемии. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,75 на акцию при выручке в $7,6 млрд.

Стоимость Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) уменьшилась на 0,4%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер планирует сохранить основную часть персонала в США, нанятого в марте и апреле в связи с увеличением спроса на фоне пандемии коронавируса.

Акции Twitter Inc. (SPB: TWTR) подешевели на 4,5%. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о регулировании деятельности соцсетей, сообщает Washington Post. Ранее Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что "твит" может содержать недостоверную информацию.

Американский ритейлер одежды Abercrombie & Fitch Co. потерял в цене 11,1%. Компания по итогам первого квартала увеличила чистый убыток до $244,1 млн с $19,2 млн годом ранее. Скорректированный убыток составил $3,29 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали меньшего показателя - $1,39 на акцию. Квартальная выручка составила $485,4 млн, также не оправдав прогнозов экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 147,63 пункта (0,58%) - до 25 400,64 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 6,40 пункта (0,21%) и составил 3 029,73 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 43,37 пункта (0,46%) - до 9 368,99 пункта.

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