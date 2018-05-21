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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 8:00 21.05.2018 - 08:00

Нью-Йорк. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренные и разнонаправленные изменения по итогам сессии в пятницу и завершили прошлую неделю снижением из-за роста доходности гособлигаций США и неопределенности в отношении торговых переговоров между США и Китаем.

За пять сессий Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average потеряли по 0,5%, Nasdaq упал на 0,7%. Вместе с тем индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос третью неделю подряд (+1,3%), чего не наблюдалось с января.

Уже в выходные представители США и КНР заявили об успехе очередного раунда переговоров, на этот раз проходивших в Вашингтоне. Как сказал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.

США и Китай "поставили торговую войну на паузу", заявил в воскресенье американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, по итогам двусторонних переговоров Вашингтон и Пекин действительно отказались от идеи взаимного повышения торговых тарифов.

Однако в течение сессии в пятницу сохранялись сомнения в том, что исход визита китайской делегации в Вашингтон можно будет назвать удачным.

"Риски срыва переговоров США с Китаем сохраняются, плюс доходность 10-летних US Treasuries по-прежнему превышает 3%, - говорил тогда глава отдела исследований ADS Securities Константинос Антис. - Мы советуем трейдерам сохранять осторожность и ориентироваться на краткосрочную перспективу".

Доходность 10-летних госбумаг США держалась у максимума за семь лет - 3,1%, а доходность 30-летних бондов достигла максимума с июня 2015 года.

Лидерами снижения в пятницу в рамках S&P 500 стали акции финансовых (-0,9%) и нефтегазовых (-0,8%) компаний.

Рыночная стоимость производителя продуктов питания Campbell Soup рухнула на 12,4% на новости об уходе в отставку CEO компании Дэниз Моррисон, которая возглавляла ее с 2011 года. Между тем ранее компания отчиталась об увеличении квартальной выручки на 15%, до $2,13 млрд, а ее скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка.

Капитализация Applied Materials упала на 8,3% после того, как чипмейкер обнародовал слабый прогноз выручки на текущий квартал.

Стоимость акций ритейлера Nordstrom обвалилась на 10,9% из-за слабой отчетности.

Цена акций производителя сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. подскочила на 5,8%. Компания увеличила в полтора раза свою чистую прибыль во втором финквартале, завершившемся 29 апреля, до $1,2 млрд, хотя ее скорректированная прибыль и не оправдала ожиданий рынка - $3,14 на акцию против ожидавшихся $3,3.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 18 мая повысился на 1,11 пункта (менее 0,01%) и составил 24715,09 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 7,16 пункта (0,26%) - до 2712,97 пункта.

Nasdaq Composite потерял 28,13 пункта (0,38%) и составил 7354,34 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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