Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 8:33

Нью-Йорк. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду.

При этом Dow Jones Industrial Average завершит "в плюсе" шестой день подряд, чего не происходило с 10 июня. Кроме того, он впервые с июля превысил отметку в 27000 пунктов, а Standard & Poor's 500 поднялся выше уровня в 3000 пунктов впервые за шесть недель, сообщает MarketWatch.

Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на 2,1%, увеличив подъем с начала недели до 4,6%. S&P 500 с прошлой пятницы прибавил всего 0,5%.

"С технической точки зрения ралли компаний малой капитализации является самым важным событием недели, поскольку Russell 2000 достиг пятинедельного максимума, опережая своих коллег с большой капитализацией", - отмечает аналитик Кен Берман Gorilla Trades.

Правительство Китая опубликовало список из 16 американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В него вошли, в частности, лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, но не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза. Изменения вступят в силу с 17 сентября 2019 года.

Цены производителей в США (индекс PPI) в августе выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные в среду данные министерства труда страны. Аналитики в среднем не ожидали изменения. Подъем показателя в годовом выражении ускорился до 1,8% с 1,7% в июле.

Менее волатильный индикатор без учета стоимость продуктов питания и энергоносителей Core PPI увеличился на 0,3% за месяц и на 2,3% за год. При этом цена энергоресурсов упала на 2,5% относительно июля, а продукты питания подешевели на максимальные с января 0,6%.

Промышленный конгломерат General Electric Co. (GE) объявил о намерении продать акции Baker Hughes (BHGE) примерно на $3 млрд, что приведет к снижению его доли в нефтесервисной компании до менее 50%. GE готовит вторичное размещение 105 млн обыкновенных акций класса "A" BHGE и может продать еще 15,75 млн акций в рамках опциона доразмещения. При этом сама BHGE не будет продавать акции и не получит поступлений от размещения бумаг. BHGE также выкупит у GE собственные акции класса "B" на $250 млн.

Акции BHGE упали по итогам торгов на 7,6%, General Electric - поднялись на 2,4%.

Цена бумаг GameStop Corp. рухнула на 9,8% после того, как ритейлер видеоигр сообщил об убытке по итогам прошедшего квартала в размере свыше $400 млн. При этом выручка и скорректированная прибыль не оправдали прогнозы аналитиков.

Стоимость Amazon.com Inc. поднялась на 0,1%. Федеральная торговая комиссия (FTC) США начала опрос представителей небольших компаний, которые продают продукцию на платформе Amazon, с целью установить, использует ли гигант электронной торговли свое влияние на рынке для ущемления своих конкурентов.

Бумаги Apple Inc. прибавили в цене 3,2%. Днем ранее компания представила три новых модели iPhone, включая более дешевые, и рассказала о планах выхода на рынок потокового видео, где она будет предлагать подписку по привлекательным для клиентов ценам. Apple стремится компенсировать снижение темпов роста продаж своих устройств расширением предложения новых услуг, в число которых входит потоковое ТВ и видеоигры.

Котировки акций сервисов заказа такси Uber Technologies Inc. и Lyft Inc. повысились соответственно на 1,5% и 2,4%. Сенат американского штата Калифорния одобрил законопроект, который может обязать компании, относящиеся к так называемой экономике свободного заработка (gig economy), считать независимых работников своими сотрудниками. Предоставление независимым работникам статуса сотрудников компаний и компенсационные выплаты увеличат расходы Uber и Lyft на одного водителя на $2-3,6 тыс. в год, согласно исследованию Barclays Plc и Macquarie Capital.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 227,61 пункта (0,85%) - до 27137,04 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился за день на 21,54 пункта (0,72%), составив 3000,93 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов выросло на 85,52 пункта (1,06%) - до 8169,68 пункта.

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