Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 6:35

Нью-Йорк. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам сессии в среду, отличавшейся повышенной волатильностью, "голубиная" позиция Федеральной резервной системы (ФРС) не остановила снижение Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500.

Доходность 10-летних US Treasuries упала на 7,7 базисного пункта, до минимума с января 2018 года - 2,537%.

Американский центробанк сохранил базовую процентную ставку и сократил число возможных повышений в этом году с двух до нуля. Вместе с тем руководители Федрезерва ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года.

Вместе с тем макроэкономические прогнозы на текущий год, вероятно, будут пересмотрены в сторону снижения, а прогнозы на 2020 год могут быть повышены. Кроме того, многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного или даже до нуля.

"Мы не видим в поступающих данных сигналов о том, что нам следует двигаться в каком-либо направлении. Данные предполагают, что нам следует сохранять терпение и позволить ситуации проясниться, - заявил глава ФРС Дж.Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания. - Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем прогнозы занятости и инфляции ясным образом потребуют изменения денежно-кредитной политики".

Кроме того, участники рынка следили за развитием переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. По данным агентства Bloomberg, китайская сторона возражает против целого ряда американских требований.

Вместе с тем стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на будущей неделе планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс переговорам по заключению торгового соглашения с Китаем.

Больше всего в среду подешевели акции финансовых компаний, одной из причин стал тот факт, что текущий уровень ставок для них менее выгоден, чем два повышения за год: крупнейший банк США JPMorgan потерял 2,1%, Goldman Sachs и Bank of America - по 3,4%.

Акции FedEx Corp. упали в цене на 3,5%. Одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки понизила прогноз прибыли на текущий финансовый год после более слабых, чем ожидалось, результатов за третий финквартал.

Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 28 февраля, упала до $739 млн по сравнению с $2,07 млрд за аналогичный период предыдущего года, скорректированная прибыль составила $3,03 на акцию по сравнению с $3,72 на акцию, а выручка FedEx увеличилась на 3%, до $17 млрд.

Эксперты, опрошенные Refinitiv, прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $3,11 на акцию при выручке в $17,67 млрд.

Капитализация General Mills увеличилась на 2,2% благодаря тому, что прибыль производителя продуктов питания в прошлом квартале оказалась лучше прогнозов рынка.

Бумаги Alphabet подорожали на 2,1% несмотря на то, что Европейская комиссия оштрафовала Google, входящую в холдинг, на 1,49 млрд евро за нарушения правил конкуренции при показе рекламы на сторонних сайтах.

Это третий штраф в отношении компании в Европе за последние два года. Предыдущие два расследования касались злоупотребления доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств и при продвижении сервиса Google Shopping. В общей сложности антимонопольные органы ЕС потребовали от Google 8,2 млрд евро.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 20 марта уменьшился на 141,712 пункта (0,55%) и составил 25745,67 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 8,34 пункта (0,29%) - до 2824,23 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 5,02 пункта (0,07%) и составил 7728,97 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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