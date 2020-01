Нью-Йорк. 15 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник, отступив от сессионных максимумов на фоне сомнений инвесторов в масштабах сокращения импортных пошлин США в рамках торговой сделки с Китаем.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон для подписания торгового соглашения. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

Первая фаза китайско-американского соглашения по торговле предусматривает значительный рост импорта в КНР, сообщила газета South China Morning Post. Так, по данным газеты, Пекин в течение двух лет должен будет закупить в Соединенных Штатах сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей - на $50 млрд, промышленных товаров - на $75 млрд, услуг - на $35-40 млрд.

Однако, как сообщило агентство Bloomberg во вторник со ссылкой на информированные источники, США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до выборов президента страны в ноябре. Дальнейшие шаги по снижению тарифов будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки.

В центре внимания участников рынков также сезон корпоративной отчетности, неофициальный старт которому во вторник был дан в США. Свои результаты за четвертый квартал представили ведущие банки Уолл-cтрит - JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 2,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами с октября 2018 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,1% в ноябре. Относительно предыдущего месяца потребительские цены увеличились в декабре на 0,2% после подъема на 0,3% в ноябре, по данным министерства труда страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 2,4% в годовом выражении и на 0,3% в помесячном.

Акции JPMorgan подорожали на 1,2%. Крупнейший по размеру активов банк США увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале благодаря устойчивости потребительского сектора, а также стабилизации глобального экономического роста и мировых рынков.

Цена бумаг Wells Fargo, лидера рынка ипотечного кредитования и второго по капитализации банка США, снизилась на 5,4%. Банк зафиксировал сокращение чистой прибыли и выручки в четвертом квартале, при этом оба показателя не дотянули до прогнозов.

Бумаги Citigroup, входящего в тройку крупнейших банков США, прибавили в цене 1,6%. Банк увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Котировки акций Delta Air Lines Inc. поднялись на 3,3%. Американская авиакомпания отчиталась о росте прибыли и выручки в четвертом квартале, который превзошел ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Intel Corp., одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, уменьшилась на 0,3%. Компания объявила о назначении нового директора по информационным технологиям. Эту должность с 30 января займет Арчана Дескус, которая прежде отвечала за информационные технологии в Hewlett Packard Enterprise Co.

Капитализация американского производителя джинсовой одежды Levi Strauss & Co. выросла на 0,7%. Компания сообщила, что Рой Багаттини, занимающий должность исполнительного вице-президента и отвечающий за операции Levi Strauss в Северной и Южной Америке, покидает компанию с 16 февраля.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник повысился на 32,62 пункта (0,11%) и составил 28939,67 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 4,98 пункта (0,15%) - до 3283,15 пункта.

Nasdaq Composite потерял 22,60 пункта (0,24%) и составил 9251,33 пункта.

Все три индекса обновили сессионные максимумы в ходе торгов. Dow поднимался вплоть до отметки 29054,16 пункта, S&P 500 достигал 3294,25 пункта, а Nasdaq 9298,33 пункта.

