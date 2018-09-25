Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 7:46 25.09.2018 - 07:46

Нью-Йорк. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок завершил торги в понедельник преимущественно "в минусе", поскольку торговый конфликт между США и Китаем вошел в новую фазу, сообщает MarketWatch.

Кроме того, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Как ожидается, руководство ЦБ объявит об очередном повышении процентных ставок.

В понедельник вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год.

При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на эту неделю, отменен, отменен и визит китайской делегации среднего уровня, которая планировала посетить Вашингтон еще до приезда делегации во главе с вице-премьером.

Индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в августе остался на отметке 0,18 пункта. В предыдущий месяц его значение, согласно пересмотренным данным, составляло 0,18 пункта, а не 0,13 пункта, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали подъема до 0,2 пункта.

Сильное повышение цен на нефть способствовало росту котировок акций нефтепроизводителей, в том числе Exxon Mobil - на 1,7%, Chevron - на 1,2%.

Между тем цена бумаг Comcast Corp. упала за день на 6%. Компания вышла победителем в битве с 21st Century Fox на субботнем аукционе за право покупки контрольного пакета Sky Plc, оценив британского телевизионного оператора в 30 млрд фунтов стерлингов, то есть почти в $39 млрд.

Оператор спутникового радио SiriusXM Holdings Inc. в понедельник объявил о покупке конкурирующей Pandora Media Inc. за $3,5 млрд с оплатой в форме ценных бумаг. На этой новости его акции подешевели на 10,3%. Рыночная стоимость Pandora Media уменьшилась на 1,2%.

Котировки акций Symantec выросли на 3,8%. Один из ведущих мировых разработчиков программ для обеспечения безопасности данных объявил о завершении внутреннего расследования, а также о том, что не ожидает пересмотра финансовой отчетности по итогам этого аудита.

Бумаги Barrick Gold, торгующиеся на Нью-йоркской фондовой бирже, подорожали на 5,4%. Канадская компания покупает зарегистрированную в Лондоне Randgold Resources за $6,04 млрд с оплатой в форме ценных бумаг, в результате сделки будет создана крупнейшая золотодобывающая компания мира с капитализацией около $18,3 млрд.

При этом акции Digital Realty Trust подешевели на 4,2% после того, как она объявила о покупке бразильского провайдера дата-центров Ascenty за $1,8 млрд у инвестфирмы Great Hill Partners.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 181,45 пункта (0,68%) - до 26562,05 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 10,3 пункта (0,35%), составив 2919,37 пункта.

В то же время значение Nasdaq Composite по итогам торгов выросло на 6,29 пункта (0,08%) и достигло 7993,25 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь мв

Neuer Inhalt Horizontal Line