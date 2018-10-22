Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 16:00 22.10.2018 - 16:00

Нью-Йорк. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок в начале торговой сессии в понедельник растет вслед за ралли в Европе и Азии, инвесторы реагируют на вялое снижение доходности US Treasuries, квартальные результаты компаний и новости о сделках M&A.

Доходность 2-летних бумаг опустилась на 0,4 базисного пункта (б.п.), до 2,9%, но она остается у максимума за последнее десятилетие. Между тем показатель для 10-летних US Treasuries снизился на 1,1 б.п. - до 3,181%, для 30-летних - на 1 б.п., до 3,366%.

По итогам прошлой недели Dow Jones прибавил 0,4%, S&P 500 оказался в незначительном плюсе, Nasdaq снизился на 0,6%.

Участники рынка внимательно следят за сезоном корпоративной отчетности в США. На этой неделе будут обнародованы финансовые результаты Amazon.com, Alphabet, Caterpillar, Intel, Microsoft, Twitter, United Technologies и ряда других крупных компаний.

За считанные недели до выборов в Конгресс, запланированных на 6 ноября, президент США Дональд Трамп пообещал еще раз снизить налоги, чтобы поддержать кандидатов от республиканцев. При этом верхушке Республиканской партии, включая законодателей и чиновников, ответственных за налоговую политику, ничего не известно об этих планах.

Котировки акций American Railcar подскочили на 50,8% на торгах в Нью-Йорке. Компания договорилась о слиянии с ITE Rail стоимостью $1,75 млрд.

Курс ценных бумаг Halliburton, являющейся крупнейшим поставщиком услуг гидроразрыва пласта в мире, снизился на 0,6%. Компания ожидает улучшения ситуации в нефтегазовой отрасли США в 2018 году. Ее операционная прибыль и выручка за III квартал были выше прогнозов рынка.

Рыночная стоимость производителя потребительских товаров Kimberly-Clark уменьшилась на 0,5%. Прибыль и выручка Kimberly-Clark за III квартал сократились, но были выше ожиданий рынка. Кроме того, компания сообщила о смене CEO: с 1 января эту должность займет главный операционный директор Майкл Сюй.

Цена бумаг производителя промышленных газов Praxair Inc. увеличилась на 2% после того, как Федеральная торговая комиссия (FTC) сняла последнее препятствие для его слияния с германской Linde.

Бумаги "Яндекса" подорожали на 6,1% в Нью-Йорке. Сооснователь и акционер "Яндекса" Аркадий Волож не намерен продавать свою долю в компании и продолжит ею управлять, говорится в заявлении "Яндекса". Компания впервые прокомментировала опубликованную в конце прошлой недели информацию том, что Сбербанк (MOEX: SBER) ведет переговоры с А.Воложем о покупке доли в интернет-компании.

Капитализация производителя игрушек Hasbro сократилась на 5,8%. Ликвидация сети магазинов Toys R Us ухудшила результаты Hasbro за III квартал больше, чем ожидалось, мировой спрос на игрушки снижается, на рынках Европы сохраняется слабость.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49 МСК повысился на 21,85 пункта (0,09%), до 25466,19 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 2,84 пункта (0,10%) - до 2770,62 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка увеличилось на 29,47 пункта (0,40%), составив 7478,50 пункта.

ыъ вч ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер