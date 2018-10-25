Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 16:12 25.10.2018 - 16:12

Нью-Йорк. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок в начале торговой сессии в четверг увеличивается после сильного спада днем ранее.

С начала октября Standard & Poor's 500 потерял 8,9%, Dow Jones Industrial Average - 7,1% и Nasdaq Composite - 11,7%.

Заказы на товары длительного пользования в США в сентябре выросли на 0,8% относительно предыдущего месяца, тогда как эксперты в среднем прогнозировали падение на 1,9%. Таким образом, подъем был зафиксирован по итогам трех из последних четырех месяцев, отмечает MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 215 тыс. Показатель совпал с ожиданиями рынка.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в сентябре поднялся на 0,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Это стало неожиданностью для экспертов, которые не ожидали изменения. До этого индикатор снижался четыре месяца подряд.

Данный показатель является опережающим индикатором активности на рынке недвижимости. Незавершенные продажи - это те, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее завершение уходит от 4 до 6 недель.

Деловая активность в США продолжает увеличиваться в большинстве округов США, при этом опасения по поводу мировой торговли и нехватки квалифицированных кадров по-прежнему оказывают давление на американский корпоративный сектор, следует из опубликованного в среду Федеральной резервной системой (ФРС) регионального обзора, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Настроения рынка улучшились по сравнению со средой, однако по-прежнему преобладает неопределенность на фоне множества опасений, связанных с темпами роста мировой экономики и изменениями в глобальной денежно-кредитной политике.

Подъем цены акций Tesla в начале торгов достигал 11% - максимума за два месяца, поскольку производитель электромобилей в третьем квартале вышел на прибыльный уровень. При этом и прибыль, и выручка превзошли средние прогнозы аналитиков.

Ford Motor Co. в июле-сентябре снизил чистую прибыль на 37% из-за ослабления спроса в Китае, однако скорректированная прибыль на акцию и выручка были выше ожиданий рынка. Бумаги автопроизводителя дорожают на 7,5%.

Котировки акций Comcast Corp. повысились на 4,7%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения сообщил о повышении прибыли и выручки в минувшем квартале, несмотря на очередное снижение числа пользователей платного телевидения.

Выручка Twitter, владельца одноименной сети микроблогов, в июле-сентябре превзошла прогнозы, хотя число пользователей сократилось. Бумаги компании отреагировали на эту новость скачком цены на 18,8%.

Нефтепроизводитель ConocoPhillips Co. в третьем квартале увеличил чистую прибыль в 4,4 раза, в том числе, благодаря повышению цен на углеводороды. Кроме того, он получил $345 млн, которые Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) выплатила по делу о компенсации американской компании $2 млрд за национализацию месторождений Hamaca и Petrozuata в Венесуэле. Ожидается, что в четвертом квартале Conoco будут выплачены еще $500 млн. Рыночная стоимость компании увеличилась на 3,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:02 МСК вырос на 0,94% и составлял 24815,37 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 1,27% - до 2689,81 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка повысилось на 2,16%, достигнув 7261,71 пункта.

Оь вч ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер