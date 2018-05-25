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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 15:53 25.05.2018 - 15:53

Нью-Йорк. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы изменяются вяло и разнонаправленно в пятницу на фоне распродажи в нефтегазовом секторе и слабых статданных о заказах на товары длительного пользователя.

Объем торгов может оказаться меньше обычного перед длинными выходными - в понедельник в США праздную День памяти.

Инвесторы продолжают внимательно следить за геополитикой и комментариями руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Если темпы снижения индикаторов не усилятся, рынок акций США, вероятно, завершит неделю в плюсе. За первые четыре сессии текущей недели Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,4%, Standard & Poor's 500 - на 0,6%, Nasdaq - почти на 1%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу, что его базовый сценарий предусматривает три подъема ставки американским Центробанком в 2018 году. ФРС уже повысила ставку в марте - до 1,5-1,75% и дала понять, что планирует еще два ее подъема в этом году.

"Нам стоит постепенно двигаться к нейтральному уровню ставки", который составляет 2,5-2,75%, заявил Р.Каплан в интервью Bloomberg Television.

"Таким образом, поднимем мы ставку три или четыре раза в этом году, мы будем около нейтрального уровня", - сказал он.

На вопрос о том, что нужно для того, чтобы он поддержал четыре повышения ставки, Р.Каплан ответил, что хотел бы видеть устойчивые темпы роста экономики США.

Между тем председатель ФРС Джером Пауэлл на конференции в Стокгольме говорил о необходимости "финансовой стабильности, без которой не может быть макроэкономической стабильности". Он также призвал центробанки не принимать свою независимость как должное в условиях, когда доверие к официальным институтам и учреждениям находится на рекордно низком уровне.

Объем заказов на товары длительного пользования в апреле упал на 1,7% после роста на 2,7% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения на 1,3%.

Позднее в пятницу будут обнародованы окончательные данные о доверии потребителей к экономике США за май. По мнению экспертов, Мичиганский университет подтвердит оценку индекса доверия на уровне 98,8 пункта, что соответствует апрельскому уровню.

Нефть WTI с исполнением контракта в июле подешевела в ходе торгов в пятницу на 2,6%, до $68,88 за баррель. Капитализация Exxon Mobil Corp. на этом фоне сократилась на 1,9%, Chevron Corp. - на 2,3%, Marathon Oil - на 3,7%. Индекс нефтегазовых компаний, входящих в расчет S&P 500, опустился на 2,2%.

Рыночная стоимость сети ресторанов Zoe's Kitchen Inc. рухнула на 31,4%, так как ее квартальный убыток был значительно больше ожиданий.

Котировки акций Fiat Chrysler Automobiles упали на 2,5%. Автопроизводитель отзывает 4,8 млн автомобилей в США на из-за ошибки в программном обеспечении, которая может вызывать отключение функции круиз-контроля.

Курс ценных бумаг Gap Inc. опустился на 10,6% из-за слабой квартальной отчетности, включая вялый рост сопоставимых продаж.

Цена акций ритейлера спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. подскочила на 11,2%. Прибыль и выручка компании в минувшем квартале превысили прогнозы.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск в пятницу опустился на 67,20 пункта (0,27%) и составил 24744,56 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 7,51 пункта (0,28%) - до 2720,25 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,69 пункта (0,04%) и составил 7427,12 пункта.

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