Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 16:07 17.09.2018 - 16:07

Нью-Йорк. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок начал торги в понедельник с негативной динамикой на возобновлении опасений относительно торговых споров США и Китая.

По данным The Washington Post и The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поручил представителям администрации продолжить работу над пошлинами в отношении китайских товаров на $200 млрд в год на уровне 10%. Объявление о новых пошлинах ожидается уже в понедельник.

При этом Пекин намеревается отклонить предложение США о новом раунде торговых переговоров и обдумывает потенциальные ответные меры, пишет WSJ.

"Мы уже видим серьезные проблемы в торговой сфере, однако пока точка невозврата не пройдена, - отмечает главный инвестиционный директор Albion Financial Group Джейсон Вэйр. - Если же мы ее пройдем, стоит ожидать действительно серьезных проблем для экономики и рынков". Он отметил, что напряженность в торговой сфере "поставила на паузу" американский фондовый рынок, несмотря на очень позитивный экономический фон в США.

Аналитики, опрошенные WSJ, отмечают торговые споры в качестве основного риска для экономики.

Между тем рыночный аналитик CMC Markets U.K. Дэвид Мэдден полагает, что "в случае реализации протекционистской политики значительной распродажи на рынке акций может и не произойти, поскольку определенная доля опасений уже заложена в цены".

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре опустился до 19 пунктов по сравнению с 25,6 пункта в предшествующий месяц, сообщил региональный Федеральный резервный банк в понедельник. Августовский уровень был максимальным с октября 2017 года. При этом средний прогноз аналитиков предполагал в сентябре снижение всего до 23 пунктов. Значение индикатора выше нулевой отметки указывает на улучшение деловой активности в промышленной сфере региона.

Котировки акций Oracle Corp. с открытия рынка выросли на 1,2% в ожидании публикации квартальной отчетности.

Курс ценных бумаг Bed Bath & Beyond Inc., выпускающей товары для дома, подскочил на 5,3% после того, как аналитики Raymond James улучшили рекомендации для них до "на уровне рынка" с "ниже рынка".

Цена акций производителя продуктов питания Tyson Foods Inc. остается практически на уровне закрытия предыдущей сессии, несмотря на новость, что главный исполнительный директор компании Том Хейс покинет эту должность, проработав на ней менее двух лет, по личным причинам.

Между тем лидерами снижения в начале торгов выступают потребительские и технологические компании. В их число входят крупнейшие представители отрасли: Amazon.com Inc. (на 2%), Netflix Inc. (на 0,5%), Apple Inc. (на 1,6%), Facebook (на 0,6%) и Alphabet (на 0,6%).

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск уменьшился на 0,14% и составлял 26117,94 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени снизился на 0,2% - до 2899,18 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка опустился на 0,6%, составив 7962,18 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

Оь ак пч

Neuer Inhalt Horizontal Line