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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 16:07 26.10.2018 - 16:07

Нью-Йорк. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок в начале торговой сессии в пятницу демонстрирует существенное снижение на фоне падения котировок акций таких крупных технологических компаний, как Amazon и Google.

Ситуацию не спасли позитивные данные об изменении ВВП США в третьем квартале.

С начала октября снижение Standard & Poor's 500 составляет 7,1%, Dow Jones Industrial Average - 5,6%, Nasdaq - более 9%.

Подъем американской экономики в третьем квартале составил 3,5% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли. Аналитики, опрошенные MarketWatch, ожидали повышения на 3,4%. При этом во втором квартале ВВП вырос на 4,2%.

Потребительские расходы, на которые приходится 70% ВВП США, в прошедшем квартале увеличились на 4% - рекордный подъем с четвертого квартала 2014 года.

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. увеличил чистую прибыль в третьем квартале до нового исторического максимума, однако слабый прогноз продаж в праздничный сезон вызвал падение акций компании на 7,4% по итогам дополнительной сессии в четверг. В начале торгов в пятницу они потеряли 6,7%.

Alphabet Inc. увеличила чистую прибыль в июле-сентябре на 36% и превысила ожидания рынка, однако выручка Google оказалась слабее прогнозов Уолл-стрит. В результате котировки бумаг компании снижаются на 2,6%.

Другие акции компаний группы FANG также дешевеют: Facebook - на 1,9%, Apple - на 1,1%, Netflix - на 2,3%.

Акции Colgate-Palmolive потеряли в цене 4,5%. Производитель потребительских товаров сократил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2018 года и ожидает снижения продаж по итогам текущего квартала.

В то же время бумаги Intel дорожают на 3,8%. Компания получила прибыль выше ожиданий в минувшем квартале и улучшила годовой прогноз больше, чем рассчитывал рынок.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:54 мск снизился на 1,04% и составлял 24725 пунктов.

Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшился на 1,51% - до 2664,85 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка упало на 1,98%, составив 7173,46 пункта.

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