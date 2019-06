Нью-Йорк. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в пятницу в связи с общим уходом инвесторов от рисков в условиях возросшей напряженности на Ближнем Востоке.

Негативный тон на рынке также поддержали слабые статданные о динамике промышленного производства в Китае, утвердившие инвесторов во мнении о том, что торговый спор со Штатами серьезно ослабляет экономику КНР.

Объем промышленного производства в Китае в мае 2019 года увеличился на 5% в годовом выражении, минимальными темпами за 17 лет, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Темпы роста промпроизводства замедлились по сравнению с апрельскими 5,4%.

Розничные продажи в Китае в мае выросли на 8,6% в годовом выражении после повышения на 7,2% месяцем ранее.

В США розничные продажи в прошлом месяце повысились на 0,5% по сравнению с апрелем, свидетельствуют данные министерства торговли страны, обнародованные в пятницу. Аналитики в среднем ожидали роста показателя в мае на 0,6%. Данные за апрель были пересмотрены - в позапрошлом месяце розничные продажи выросли на 0,3%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,2%.

Динамика промпроизводства в США в мае оказалась лучше прогнозов: его рост составил 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем при ожидавшемся экспертами подъеме на 0,2%.

Тем временем, предварительный индекс потребительского доверия в Штатах, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июне упал до 97,9 пункта с майских 100 пунктов и оказался хуже среднего прогноза рынка на уровне 98 пунктов.

Растущая напряженность на Ближнем Востоке способствует оттоку средств инвесторов из рискованных активов и увеличению спроса на активы "тихой гавани", к которым относятся облигации, золота, а также ряд валют, включая японскую иену.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что за нападением на танкеры вблизи Ормузского пролива стоит Иран.

Доходность десятилетних гособлигаций Германии в пятницу опустилась до рекордного минимума - минус 0,27% годовых.

"Дальнейшее тестирование уже очень натянутых отношений США и Ирана, а также очередной раунд разочаровывающей экономической статистики из Китая задали слабый тон на рынке акций в пятницу", - отмечает финансовый аналитик Spreadex Коннор Кэмпбэлл.

"Китайские статданные четко показывают, что страна чувствует на себе последствия торговой войны", - цитирует эксперта MarketWatch.

Продолжающееся повышение розничных продаж в США "подтверждает наше мнение о том, что Федрезерв не станет снижать ставку до сентября", говорит экономист по рынкам США Capital Economics Эндрю Хантер.

Акции Broadcom теряют 6,4% в ходе торгов в пятницу. Один из крупнейших мировых производителей чипов увеличил выручку во втором финансовом квартале на 10%, однако показатель не оправдал ожиданий аналитиков. Кроме того, компания понизила годовой прогноз выручки из-за ограничений на деятельность Huawei в США.

Стоимость бумаг Facebook увеличилась на 1,9%. По данным The Wall Street Journal, операторы платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., а также Uber Technologies Inc. и ряд других крупных компаний, поддержали новую криптовалюту, которую Facebook планирует представить на следующей неделе и запустить в следующем году.

Цена акций Visa поднялась на 0,3%, PayPal - на 0,4%, Mastercard - опустилась на 0,2%, Uber - на 0,9%.

Бумаги Walmart Inc. подорожали в ходе торгов на 0,3%, другого крупного ритейлера - Target - подешевели на 0,4%. Оба ритейлера были в числе более 600 организаций, подписавших обращение к президенту США Дональду Трампу. В письме, направленном Трампу, компании просят его положить конец торговой войне с Китаем, поскольку она наносит ущерб американскому бизнесу и потребителям.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск в пятницу снизился на 76,91 пункта (0,3%) и составил 26029,86 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 8,95 пункта (0,31%) - до 2882,69 пункта.

Nasdaq Composite потерял 43,95 пункта (0,56%) и составил 7793,18 пункта.

