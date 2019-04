Нью-Йорк. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в понедельник, трейдеры оценивают квартальные отчеты двух крупных банков - Goldman Sachs и Citigroup, а также новые сигналы относительно хода торговых переговоров США и Китая.

На минувших выходных министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о существенном прогрессе в переговорах, отметив, что стороны "приближаются к финальному раунду".

На полях мероприятия, организованного Международным валютным фондом (МВФ) в Вашингтоне, С.Мнучин заявил журналистам, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на текущей неделе проведут две телеконференции со своими китайскими партнерами. При этом стороны обсуждают необходимость дальнейших личных встреч, добавил он.

"Ожидания, что США и Китай заключат сделку, продолжают расти, и некоторые эксперты считают возможным объявление о сделке на этой неделе, - отмечает президент Sevens Report Том Эссайе. - Однако стоит напомнить, что вероятность заключения сделки уже заложена в фондовые рынки, поэтому в центре внимания вопрос о том, когда введенные ранее пошлины будут отменены".

Тем временем, источники агентства Bloomberg сообщили в понедельник, что Вашингтон не намерен отказываться от ранее введенных пошлин на товары китайского экспорта объемом $50 млрд даже в случае заключения торгового соглашения.

При этом Вашингтон хотел бы, чтобы Пекин перенес пошлины с товаров американского экспорта объемом $50 млрд, включая сельхозпродукцию, введенные в июле прошлого года в качестве ответных мер на действия США, на несельскохозяйственные товары. Это позволило бы администрации президента США Дональда Трампа представить финальное торговое соглашение, как свою победу для фермеров в преддверии выборов 2020 года, отмечают источники.

Акции Goldman Sachs теряют в цене 2,5% в ходе торгов, стоимость бумаг Citigroup снизилась на 0,7%.

Goldman Sachs сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2019 года, и, если прибыль банка оказалась лучше прогнозов, то выручка не оправдала ожиданий.

Тем временем, Citigroup увеличил квартальную прибыль благодаря сокращению расходов и снижению эффективной ставки налога, причем показатель превзошел прогнозы рынка. Выручка банка немного снизилась, но показатель совпал с ожиданиями.

Акции JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo, опубликовавших более сильную, чем ожидалось, отчетность за первой квартал на прошлой неделе, в понедельник соответственно теряют 0,8% и прибавляют 0,3%.

Эксперты полагают, что компании S&P 500 в среднем сократили прибыли в первом квартале 2019 года впервые за три года - на 4,6%, пишет MarketWatch. В конце декабря аналитики прогнозировали рост прибылей на 3%.

Цена акций Advanced Disposal Services Inc. подскочила на 20%. Крупнейшая американская компания в сфере удаления и переработки отходов Waste Management Inc. покупает Advanced Disposal, занимающую четвертое место в секторе, за $4,9 млрд, что является рекордной сделкой на американском рынке утилизации отходов за последнее десятилетие.

Стоимость бумаг Electronics for Imaging Inc. взлетела на 26%. Компания, работающая в сфере цифровой печати, будет куплена фондом прямых инвестиций Siris Capital Group в рамках сделки объемом $1,7 млрд. По условиям сделки, Siris заплатит $37 за акцию Electronics for Imaging, что на 26% выше их стоимости на закрытие рынка в пятницу.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 мск в понедельник опустился на 41,37 пункта (0,16%) и составил 26370,93 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 4,01 пункта (0,14%) - до 2903,4 пункта.

Nasdaq Composite потерял 17,19 пункта (0,22%) и составил 7966,97 пункта.

