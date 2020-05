Нью-Йорк. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник, продемонстрировав лучшую динамику более чем за месяц, на фоне новостей о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Акции Moderna Inc. (SPB: MRNA) взлетели почти на 20% после того, как американская биотехнологическая компания объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Подъему котировок также способствовал оптимизм по поводу перезапуска крупнейших мировых экономик и заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Председатель ФРС в телевизионном интервью в воскресенье заявил, что текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом. Однако он ожидает относительно быстрого восстановления.

Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП может упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса COVID-19, сказал Пауэлл в эфире телеканала CBS. "Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост", - отметил он.

Глава Федрезерва предложил не сравнивать нынешнюю ситуацию с Великой депрессией. "Должен быть более короткий спад", - считает он. Рецессия 1930-х годов длилась около десяти лет.

В понедельник Пауэлл подтвердил, что ФРС будет использовать "весь спектр инструментов" для поддержки экономики.

Комментарии Пауэлла вместе с данными о положительных результатах клинических испытаний вакцины от коронавируса подтолкнули рынки вверх, отмечает главный инвестиционный стратег John Hancock Investment Management Мэтт Мискин. По словам эксперта, которого цитирует Bloomberg, это свидетельствует о том, как быстро могут меняться настроения в текущих условиях.

Бумаги компаний, которые выиграют от перезапуска экономик, подскочили в цене. Котировки акций Walt Disney Co. (SPB: DIS) выросли на 7,2%, MGM Resorts International - на 10,5%, Carnival Corp. (SPB: CCL) - на 15,2%. Акции авиакомпаний Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. и United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. прибавили 13,9% и 21,2% соответственно.

Также подорожали акции банков. Цена бумаг Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) поднялась на 8,8%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - почти на 7%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 9%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 5,3%.

Котировки бумаг Tesla Inc. (SPB: TSLA) повысились на 1,8%. Власти округа Аламида, штат Калифорния, одобрили план американского производителя электромобилей по возобновлению работы на заводе во Фримонте, пишет газета San Francisco Chronicle со ссылкой на письмо вице-президента компании по вопросам защиты окружающей среды, здравоохранения и безопасности Лори Шелби.

Бумаги американского оператора связи T-Mobile US Inc. подорожали на 4,7%. Как пишет газета The Wall Street Journal, японская SoftBank Group Corp. ведет переговоры о продаже существенной части своей доли в T-Mobile US телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG.

Рыночная стоимость American Express Co. (SPB: AXP) (AmEx) увеличилась на 7,5%. Объем кредитов по картам AmEx, одного из лидеров американского рынка пластиковых карт, в США в апреле сократился на 8,8% по сравнению с мартом, говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Капитализация Hertz Global Holdings Inc. подскочила на 20,1%. Американская компания, занимающаяся прокатом автомобилей, в понедельник объявила о назначении Пола Стоуна на должность президента и главного исполнительного директора. Стоун сменит на этом посту Кэтрин Маринелло, которая возглавляла компанию на протяжении 3,5 лет.

Акции Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. подорожали на 3,5%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, планирует сократить еще около 3 тыс. рабочих мест вдобавок к 3,7 тыс., о сокращении которых было объявлено менее двух недель назад, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на электронное письмо, которое разослал генеральный директор Uber Дара Хосровшахи своим сотрудникам.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 911,95 пункта (3,85%) - до 24597,37 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 90,21 пункта (3,15%) и составил 2953,91 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 220,27 пункта (2,44%) - до 9234,83 пункта.

Индексы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали сильнейший однодневный подъем с 8 апреля, тогда как рост Nasdaq стал максимальным с 29 апреля.

При этом Dow Jones и S&P 500 вышли в плюс с начала мая, несмотря на потери прошлой недели, они прибавили за этот месяц 1,5% и 3,2% соответственно. Nasdaq поднялся на 6,8% за этот период.

