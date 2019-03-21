Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 14:54

Нью-Йорк. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы начали торги в четверг "в минусе" на итогах заседания Федеральной резервной системы США, завершившегося днем ранее, однако достаточно быстро рынок перешел к росту.

Американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку и сократил число возможных повышений в этом году с двух до нуля. Вместе с тем руководители Федрезерва ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года.

В результате продолжается снижение котировок акций финансовых компаний, включая крупнейший банк США JPMorgan (-1,1%), Goldman Sachs (-0,8%) и Bank of America (0,5%). Одной из причин этого является тот факт, что текущий уровень ставок для них менее выгоден, чем два повышения за год.

Заявки на пособие по безработице в США упали сильнее прогнозов на прошлой неделе, на 9 тыс., до минимальных за последний месяц 221 тыс., сообщило министерство труда. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали снижения на 4 тыс. с ранее объявленного уровня - до 225 тыс.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло до 225 тыс. с 224 тыс.

Между тем индекс производственной активности Филадельфии в марте подскочил до 13,7 пункта по сравнению с минус 4,1 пункта в предыдущий месяц. Аналитики прогнозировали повышение всего до 3 пунктов. Значение показателя выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе.

Цена акций Ford Motor Co. в начале сессии уменьшилась на 0,2%. Автопроизводитель назначил новым главным финансовым директором Тима Стоуна, занимавшего аналогичную должность в Snap и 20 лет проработавшего в Amazon. Нынешний CFO Ford Боб Шенкс уйдет в отставку в конце текущего года.

Рыночная стоимость Guess? Inc. рухнула более чем на 15%. Производитель и продавец одежды в четвертом квартале получил прибыль и выручку ниже прогнозов аналитиков.

Котировки бумаг Biogen Inc. упали на 27% на новости о том, что биотехнологическая фирма приняла решение прекратить находившиеся на поздней стадии испытания лекарства против болезни Альцгеймера.

Акции Apple Inc. дорожают на 2,1% после того, как аналитики Needham улучшили рекомендации для них до "активно покупать". Бумаги Microsoft Corp. прибавили в цене всего 0,2%, и эти две компании вновь оказываются в состоянии борьбы за звание компании с самой высокой капитализацией в мире, отмечает MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:44 мск вырос на 0,07% и составлял 25764,84 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,07% - до 2826,34 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка поднялось на 0,2%, составив 7744,04 пункта.

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