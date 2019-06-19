Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 8:16

Нью-Йорк. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили существенным ростом сессию во вторник на ожиданиях смягчения кредитно-денежной политики мировыми центробанками и заявлениях президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Накануне Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" со своим китайским коллегой в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Трамп написал в "Твиттере", что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином и команды двух стран начнут подготовку к встрече в Японии.

Между тем заявления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся, усилили надежды на смягчение политики и Федрезервом, пишет MarketWatch.

Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, заявил Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра.

Трамп, прокомментировав заявления Драги, обвинил еврозону, а заодно и Китай, в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США.

"Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов, что немедленно привело к ослаблению евро в паре с долларом США, что несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами, - написал Трамп в "Твиттере". - Они безнаказанно делали это многие годы, как Китай и другие".

"Европейские рынки растут на комментариях Драги, несправедливых для США", - написал Трамп в следующем твите.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, на этой неделе большинство экономистов не ждут от Федрезерва снижения ставки, полагая, что американский ЦБ сделает этот шаг не ранее июля.

"Заявления Драги создают дополнительное давление на Федрезерв в плане снижения ставки", - говорит управляющий Kames Short-Dated Yield Bond Fund Марк Бенбоу.

Акции Facebook, представившей собственную криптовалюту, снизились в цене 0,3% по итогам торгов во вторник.

Стоимость бумаг Boeing увеличилась на 5,4% на информации о том, что Air Lease Corp. намерена купить пять самолетов 787-9 Dreamliners общей стоимостью $1,5 млрд.

Котировки акций технологических компаний активно выросли: бумаги Apple подорожали на 2,4%, Microsoft - на 1,7%, Amazon - на 0,8%.

Также значительно повысилась капитализация производителей полупроводников: бумаги Nvidia подскочили в цене на 5,4%, Micron Technology - на 5,7%, Intel - на 2,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 353,01 пункта (1,35%) и составил 26465,54 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 28,08 пункта (0,97%) - до 2917,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 108,86 пункта (1,39%) и составил 7953,88 пункта.

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