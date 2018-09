Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 16:15 27.09.2018 - 16:15

Нью-Йорк. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок начал торги в четверг подъемом на итогах заседания Федеральной резервной системы.

Кроме того, инвесторы оценивают целый ряд макроэкономических показателей, опубликованных в четверг.

Американский ЦБ днем ранее повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 2-2,25% годовых.

Отказ от обозначения кредитно-денежной политики как "стимулирующей" в коммюнике по итогам заседания не является сигналом какого-либо изменения направления политики Федрезерва, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции в среду. По его словам, "это скорее говорит о том, что политика движется в соответствии с ожиданиями" ФРС.

"Мы по-прежнему ожидаем, о чем говорится в коммюнике, дальнейшего постепенного увеличения целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам", - заявил Дж.Пауэлл.

Министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП во втором квартале на уровне 4,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные. Аналитики в среднем ожидали ее повышения до 4,3%, сообщает MarketWatch. Нынешние темпы экономического подъема являются максимальными с третьего квартала 2014 года.

Оценка роста потребительских расходов, на долю которых приходится 70% ВВП США, была также оставлена без изменения - 3,8%. Между тем рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, был пересмотрен до 2,1% с 2%. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменений.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. и составило 214 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с 4 августа. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 15 тыс.

Кроме того, по данным министерства торговли, заказы на оборудование в США без учета транспорта в августе упали впервые за пять месяцев - на 0,5%.

Акции Apple Inc. подорожали в начале торгов на 2,2% после того, как эксперты J.P. Morgan присвоили им рекомендацию "выше рынка".

Среди компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500 наиболее сильно повышается стоимость WellCare Health Plans Inc. (+4,2%), Alaska Air Group Inc. (+2,9%) и Southern Co. (+2,3%).

В то же время цена бумаг Bed Bath & Beyond Inc. рухнула более чем на 22%, поскольку квартальные финансовые показатели производителя товаров для дома не оправдали ожиданий аналитиков.

Капитализация круизной компании Carnival упала на 8,2% из-за слабого прогноза прибыли на текущий квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:52 МСК вырос на 0,09% и составлял 26410,17 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,25% - до 2913,3 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка повысилось на 0,67%, составив 8043,52 пункта.

