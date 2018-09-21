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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 16:17 21.09.2018 - 16:17

Нью-Йорк. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок проводит торги в пятницу в "зеленой зоне", Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды.

За первые четыре дня текущей недели S&P 500 прибавил 0,9%, Dow Jones - 1,9%, Nasdaq - 0,2%.

Многие участники рынка по-прежнему опасаются, что напряженность в торговых отношениях США и Китая может отрицательно сказаться на состоянии экономики и результатах компаний.

Доходность 10-летних US Treasuries стабилизировалась в пятницу, внимание трейдеров смещается в сторону заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет на следующей неделе. Рынку ждут от Федрезерва в сентябре еще одного повышения базовой процентной ставки.

Курс ценных бумаг Micron Technology Inc. опустился на 4% на торгах в Нью-Йорке из-за слабого прогноза финансовых результатов на фоне дефицита наиболее производительных микросхем Intel.

Котировки акций Adobe Systems Inc. повысились на 0,2% после объявления о покупке софтверной компании Marketo за $4,75 млрд.

Бумаги Medtronic подешевели на 0,2% на новостях о сделке с производителем медтехники Mazor Robotics на $1,6 млрд. Цена акций Mazor подскочила на 10,1%.

Рыночная стоимость инвесткомпании Blackstone увеличилась на 3,4%. Blackstone рассматривает изменение корпоративной структуры на фоне благоприятной реакции рынка на аналогичные действия других компаний сектора.

Цена бумаг фармкомпании GTx Inc. рухнула на 94% после провала 2-го этапа клинического испытания нового препарата.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск 21 сентября поднялся на 49,87 пункта (0,19%) - до 26706,85 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 6,23 пункта (0,21%) - до 2936,98 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 9,38 пункта (0,12%) и составил 8037,61 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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