Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 6:12

Нью-Йорк. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу, продемонстрировав самое значительное падение за 2,5 месяца, и завершили неделю в минусе.

Инвесторы продолжали анализировать неожиданно мягкую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС), сигналы об ослаблении экономического роста, отчетность компаний, включая Nike, и инвертирование кривой доходности гособлигаций США на участке от трех месяцев до 10 лет: в частности, доходность 3-месячных бумаг оказалась выше доходности "10-летних впервые с 2007 года, периода перед мировым финансовым кризисом. Инверсия считается одним предвестников рецессии в экономике США и говорит о том, что инвесторы в перспективе ждут снижения процентных ставок.

"Индекс страха" Уолл-стрит VIX подскочил в пятницу на 24%.

За неделю Dow Jones Industrial Average потерял 1,3%, Standard & Poor's 500 - 0,8%, Nasdaq - 0,6%.

Индексы менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в целом, а также в Германии и Франции находятся на многолетних минимумах или вновь приближаются к ним. Ослабление деловой активности наиболее заметно в перерабатывающей промышленности. Индикаторы опросов в США также указали на ослабление роста деловой активности, хотя и в меньшей степени, чем в Европе.

Падение в США до некоторой степени помогли сдержать сильные данные о рынке жилья.

Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале взлетели на 11,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,51 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Рост продаж был максимальным с 2015 года.

Согласно пересмотренным данным, в январе продажи составили 4,93 млн домов, а не 4,94 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение продаж в феврале на 2,2% с ранее объявленного январского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

Великобритания и Евросоюз договорились о небольшой отсрочке Brexit. Торговые переговоры США и Китая продолжатся на следующей неделе.

По словам президента США Дональда Трампа, переговоры с Китаем по торговым вопросам идут без особых проблем и потенциальное соглашение "окажет очень большое воздействие, возможно, более существенное, чем принято считать".

"Думаю, мы уже очень близки (к соглашению - ИФ). Совсем не обязательно, что мы его достигнем, но я думаю, что мы подбираемся очень близко", - сказал американский президент.

Акции Nike подешевели на 6,6% из-за слабого прогноза продаж на текущий квартал, падение стало самым значительным в списке компаний, входящих в индекс Dow Jones. При этом в прошлом финквартале Nike получила чистую прибыль и зафиксировала рост выручки во всех регионах.

Стоимость бумаг сети магазинов спортивной одежды и обуви Foot Locker упала на 4,9% из-за пессимистичного прогноза Nike.

Капитализация AMD уменьшилась на 5,5%. AMD объявила о существенном увеличении выплат гендиректору Лизе Су и перестановках в совете директоров.

Цена бумаг Tiffany выросла на 3,2%. Чистая прибыль компании в IV квартале существенно выросла, но выручка немного снизилась и была слабее ожиданий рынка. Сопоставимые продажи упали на 2%, тогда как аналитики ожидали сокращения на 1,4%.

Котировки акций Avon Products подскочили на 10,1% после выхода материала The Wall Street Journal о том, что директора компании обсуждают ее продажу бразильскому конкуренту Natura & Co.

Курс ценных бумаг Gamestop снизился на 1%. Компания объявила о назначении нового CEO после длительных поисков, с 15 апреля этот пост займет экс-гендиректор Victra, авторизованного ритейлера Verizon Wireless, Джордж Шерман.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 22 марта упал на 460,19 пункта (1,77%) и составил 25502,32 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 54,17 пункта (1,90%) - до 2800,71 пункта.

Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 196,29 пункта (2,50%), до 7642,67 пункта.

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