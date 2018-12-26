Рынок акций США пытается восстановиться после предрождественских потерь

Нью-Йорк. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Американский рынок акций пытается восстановиться после существенных предрождественских потерь и в начале торговой сессии в среду демонстрируют положительную динамику.
Прошедший сочельник стал самым плохим в истории Уолл-стрит, отмечает MarketWatch. Торги в понедельник Dow Jones Industrial Average завершил на минимальной отметке с 7 сентября прошлого года, Standard & Poor's 500 - с 21 апреля, Nasdaq Composite - с 10 июля. Во вторник американские биржи не работали в связи с празднованием католического Рождества.
Падение индексов по сравнению с последними пиковыми значениями составляет 23,6% для Nasdaq, 19,8% для S&P и 18,8% для Dow Jones.
Президент США Дональд Трамп заявил о доверии к министру финансов Стивену Мнучину, а также к президенту Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, отметив наличие "отличных возможностей для покупки" акций американских компаний в условиях сильной экономики. Заявления, сделанные Д.Трампом в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник, были расценены как попытка успокоить инвесторов после резкого обвала рынка акций.
Как стало известно в среду, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре вырос на 5,03% в годовом выражении против 5,21% месяцем ранее.
Розничные продажи в США без учета бензина и автомобилей в период с 1 ноября по 24 декабря выросли на 5,1% относительно сопоставимого периода прошлого года, свидетельствуют расчеты платежной системы MasterCard. Темпы увеличения продаж стали лучшими за шесть лет, несмотря на падение фондового рынка и тревожные политические события. Всего за предпраздничный период американцы потратили на покупки свыше $850 млрд.
Котировки акций Tesla, производителя электромобилей и солнечных батарей, выросли на 2,8% в начале торгов. Аналитики Wedbush подтвердили рекомендации для них на уровне "выше рынка".
Цена бумаг Apple Inc. повышается на 1,3%. По итогам торгов в понедельник рыночная стоимость компании опустилась ниже $700 млрд - до минимальной отметки с июля прошлого года, свидетельствуют данные FactSet. С рекордного значения, зафиксированного 3 октября, котировки упали на 36,7%.
В итоге первое место по капитализации остается за Microsoft Corp., акции которой дорожают на 2,3%.
На третьей и четвертой позициях находятся Alphabet Inc., холдинговая компания Google, и Amazon.com Inc. Котировки их акций в среду растут соответственно на 1,9% и 3,2%.
Интернет-ритейлер Amazon также сообщил о том, что нынешний праздничный сезон вновь станет рекордным по объему продаж.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:49 мск вырос на 0,8% и составлял 21966,78 пункта.
Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 1,11% - до 2377,23 пункта.
Значение Nasdaq Composite с открытия рынка подскочило на 1,59%, достигнув 6291,51 пункта.
Служба финансово-экономической информации
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