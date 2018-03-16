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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 7:33 16.03.2018 - 07:33

Нью-Йорк. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Два из трех основных фондовых индексов США снизились в четверг на фоне политических рисков и сообщений о потенциальном срыве сделки Monsanto и Bayer, передает AP.

Хотя все индикаторы начали сессию в плюсе после публикации данных о деловой активности в перерабатывающей промышленности, рынке труда и импорте, к концу торгов лишь Dow Jones Industrial Average удалось сохранить рост. Standard & Poor's 500 снизился четвертый день подряд, что стало самым длительным периодом падения в этом году.

Участники рынка продолжают ждать от правительства США новых объявлений об ограничениях внешней торговли, в первую очередь, с Китаем. Кроме того, их беспокоят перестановки в Белом доме.

По данным источников агентства Bloomberg, у властей США появились сомнения в целесообразности продажи компании Monsanto германской Bayer.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 4 тыс., с пересмотренных 230 тыс. до 226 тыс. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 3 тыс. с ранее объявленных 231 тыс., до 228 тыс.

Индекс производственной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте подскочил до максимума с октября - 22,5 пункта по сравнению с февральскими 13,1 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 15 пунктов. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности в отрасли.

"Мы продолжаем наблюдать позитивные тенденции основных экономических показателей, но котировки акций предполагают, что хорошие новости в них уже учтены", - написал в обзоре для инвесторов главный стратег Baird Брюс Биттлз.

Вместе с тем индикатор деловой активности ФРБ Филадельфии снизился в этом месяце до 22,3 пункта с 25,8 пункта в феврале. Эксперты предполагали менее значительное снижение - до 23 пунктов.

Цены на импортируемую в США продукцию повысились в феврале на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,5% в годовом выражении. Рост цен без учета нефти и нефтепродуктов составил 0,5% относительно января вместо ожидавшихся 0,3%.

Доверие жилищно-строительных компаний к экономике США снижается третий месяц подряд, индекс NAHB Homebuilder опустился до 70 пунктов вместо ожидавшихся 72 пунктов.

Курс акций производителя охранных систем ADT Inc. рухнул на 12,5%, хотя компания вернулась к прибыли в IV квартале и увеличила выручку на 5,2%.

Рыночная стоимость Boeing Co. уменьшилась на 0,1%. Сокращение капитализации компании на этой неделе может оказаться максимальным за два года, поскольку пошлины на импорт стали и алюминия в США крайне отрицательно скажутся на ее бизнесе.

Цены акций табачных компаний снизились, после того как глава Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) США Скотт Готтлиб заявил, что его ведомство продолжает изучать вопрос о сокращении содержания никотина в сигаретах до минимального или не вызывающего привыкания уровня. Philip Morris потеряла 0,6%, Altria - менее 0,1%, ADR British American Tobacco опустились на 0,3%.

Акции Wal-Mart Inc. подешевели на 0,2% на новостях о том, что информатор сообщил регуляторам, что ритейлер манипулировал данными, чтобы сравняться с Amazon.com Inc.

Бумаги дискаунтера Dollar General Corp. подорожали на 4,8% после того, как сопоставимые продажи в IV квартале превысили ожидания Уолл-стрит. Кроме того, Dollar General дала позитивный годовой прогноз прибыли на акцию.

Котировки ценных бумаг Solid Biosciences Inc., выпускающей препараты для лечения мышечной дистрофии, рухнули на 64,5%. Компания объявила о приостановке одного из клинических испытаний.

Цена акций другой биотехнологической компании Alexion Pharmaceuticals Inc. увеличилась на 3,4% благодаря позитивным результатам тестирования ее препарата.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 15 марта вырос на 115,54 (0,47%), до 24873,66 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 2,15 пункта (0,08%) - до 2747,33 пункта.

Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 15,07 пункта (0,20%), до 7481,74 пункта.

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