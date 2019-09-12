Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 16:29

Нью-Йорк. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы поднимаются в четверг благодаря сигналам ослабления напряженности в отношениях США и Китая, а также смягчению денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ).

В среду президент США Дональд Трамп сообщил об отсрочке повышения пошлин на ряд китайских товаров.

"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика 1 октября будет отмечать свое 70-летие, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в Twitter.

Лю Хэ, который в четверг провел встречу с председателем Американо-китайского делового совета Эваном Гринбергом, заявил, что приветствует решение США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров, передает "Синьхуа".

Рабочие группы Китая и США, участвующие в торговых переговорах, встретятся на следующей неделе для обсуждения вопросов торгового баланса, доступа к рынкам и защиты инвесторов, сообщил он.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ ) по итогам заседания в четверг снизил процентную ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%.

Руководство ЕЦБ ожидаемо приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны.

Ставка ЕЦБ по кредитам оставлена на нулевом уровне, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, руководство европейского Центробанка приняло решение возобновить программу покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц. Эксперты ожидали, что ЕЦБ вернется к программе количественного смягчения, средний прогноз по объему покупок составлял 30 млрд евро в месяц.

Доходность десятилетних US Treasuries упала на 4 базисных пункта - до 1,7% годовых на решениях ЕЦБ.

Президент США Дональд Трамп мгновенно отреагировал на действия ЕЦБ.

"ЕЦБ действует быстро. Снизил ставку на 10 базисных пунктов, - написал Трамп в Twitter. - Они пытаются, и они преуспевают в ослаблении евро относительно очень сильного доллара США, что наносит ущерб американскому экспорту".

"И Федрезерв сидит, и сидит, и сидит. Они зарабатывают на привлечении денег, а мы платим за это проценты", - написал Трамп.

"Фондовый индекс S&P 500 полностью нивелировал августовское падение, и на данный момент в рынок уже заложено продолжительное торговое перемирие США и Китая, агрессивное смягчение политики центробанками, а также отсутствие новых геополитических сюрпризов", - отмечает глава Sevens Report Том Эссайе.

"Это хорошо показывает тот факт, что объявление об отсрочке введения пошлин Вашингтоном не спровоцировало резкого ралли", - цитирует эксперта MarketWatch.

Акции Oracle Corp. теряют в цене 3,8% на торгах в четверг. Накануне компания сообщила, что Марк Хёрд, который делит пост CEO компании с Сафрой Кац, уходит в отпуск без сохранения заработной платы из-за проблем со здоровьем.

Стоимость бумаг Hertz Global Holdings увеличилась на 1,8% на информации, что известный инвестор Карл Айкан увеличил долю в компании, занимающейся прокатом автомобилей, до 30,1%.

Цена акций AT&T опустилась на 2,2%. Производитель телекоммуникационного оборудования заявил накануне о низких темпах модернизации бизнесом коммуникационных сетей, назвав это потенциальной угрозой для его выручки в третьем квартале.

Капитализация Avaya Holdings Corp. рухнула на 13%. Компания, специализирующаяся на телекоммуникационных услугах, сообщила, что продолжает оценку потенциальных стратегических альтернатив для своего бизнеса. В августе СМИ сообщали, что Avaya рассматривает предложение о покупке, поступившее от канадского конкурента - Mitel Networks, что в тот момент привело к скачку стоимости акций компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 мск вырос на 120,93 пункта (0,45%) и составил 27257,97 пункта

Standard & Poor's 500 поднялся на 16,55 пункта (0,55%) - до 3017,48 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 70,24 пунктов (0,86%) - до 8239,92 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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