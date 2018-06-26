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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 16:44 26.06.2018 - 16:44

Нью-Йорк. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют подъем в ходе во вторник после резкого снижения накануне. Тема торговых отношений США с другими странами остается в центре внимания инвесторов.

В лидерах роста - технологические компании, индекс которых в рамках Standard & Poor's 500 поднялся на 0,8%. Акции AMD подорожали на 2,1%, Cisco - на 1,6%, Apple - на 1,3%, Microsoft - на 1,1%.

Накануне все три основных фондовых индикатора США продемонстрировали значительное снижение (от 1,3% до 2,1%) из страха, что импортные пошлины и реакция на них других стран нанесут долгосрочный ущерб американским компаниям. Эта тема остается важнейшей для рынка акций, поскольку в календаре во вторник мало существенных событий, способных радикально изменить картину.

"Программа протекционистских мер Трампа угрожает росту экономики США и мира в целом. Экономисты по всему миру выражают обеспокоенность в связи с тем, что мировая торговая война может столкнуть США в рецессию, и инвесторы в ответ занимают оборонительную позицию", - отмечает глава департамента исследований ADS Securities Константинос Антис.

Dow Jones в понедельник завершил торги ниже 200-дневной скользящей средней впервые с июня 2016 года.

Индекс доверия потребителей к экономике США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, неожиданно снизился в июне до 126,4 пункта с пересмотренных 128,8 пункта в мае. Ранее сообщалось, что в мае индикатор составлял 128 пунктов ровно.

Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали повышения в июне до 128,1 пункта с ранее объявленного майского уровня.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P corelogic Case-Shiller, в апреле вырос на 6,56% в годовом выражении и на 0,20% за месяц. Подъем замедлился с 6,73% и 0,40% соответственно в марте. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 6,80%, второго - на 0,40%.

Котировки ценных бумаг General Electric Co. (GE) подскочили на 7,1% на торгах в Нью-Йорке после обнародования планов выделить подразделение медицинских услуг GE Healthcare в независимую компанию, а также через 2-3 года выйти из капитала BHGE, образованной в результате слияния нефтегазового подразделения GE с Baker Hughes.

Вместе с тем рейтинговое агентство S&P Global Ratings поставило все рейтинги GE на пересмотр с возможностью снижения, ссылаясь на то, что такие действия ослабят диверсификацию группы, уменьшат ее прибыль и денежный поток.

Котировки акций жилищно-строительной компании Lennar Corp., второй по величине в США, подскочили на 6,6% благодаря позитивной квартальной отчетности. Компания увеличила чистую прибыль во II финквартале на 45%, а скорректированная прибыль составила $1,58 на акцию против ожидавшихся рынком $0,45 на акцию.

Стоимость Amazon.com Inc. поднялась на 1,3%, American Express - на 0,5%. Компании объявили о совместном выпуске банковских карт.

Курс акций производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. снизился на 2,4% с начала основной сессии после падения на 6% в понедельник. Д.Трамп раскритиковал планы компании перенести часть производства за пределы США, чтобы снизить эффект европейских пошлин на импорт ее мотоциклов.

Цена бумаг биотехнологической компании Achaogen рухнула на 20%, поскольку американские регуляторы отказались одобрить ее препарат для борьбы с инфекций кровотока.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:23 мск поднялся на 67,92 пункта (0,28%) - до 24320,72 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 7,90 пункта (0,29%) - до 2724,97 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 30,29 пункта (0,40%) и составил 7562,30 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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