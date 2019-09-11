Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 16:08

Нью-Йорк. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в среду.

Если тенденция сохранится до конца торговой сессии, Dow Jones Industrial Average завершит "в плюсе" шестой день подряд, чего не происходило с 10 июня, отмечает MarketWatch.

Правительство Китая опубликовало список из 16 американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В него вошли, в частности, лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, но не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза. Изменения вступят в силу с 17 сентября 2019 года.

Цены производителей в США (индекс PPI) в августе выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные в среду данные министерства труда страны. Аналитики в среднем не ожидали изменения. Подъем показателя в годовом выражении ускорился до 1,8% с 1,7% в июле.

Менее волатильный индикатор без учета стоимость продуктов питания и энергоносителей Core PPI увеличился на 0,3% за месяц и на 2,3% за год. При этом цена энергоресурсов упала на 2,5% относительно июля, а продукты питания подешевели на максимальные с января 0,6%.

Промышленный конгломерат General Electric Co. (GE) объявил о намерении продать акции Baker Hughes (BHGE) примерно на $3 млрд, что приведет к снижению его доли в нефтесервисной компании до менее 50%. GE готовит вторичное размещение 105 млн обыкновенных акций класса "A" BHGE и может продать еще 15,75 млн акций в рамках опциона доразмещения. При этом сама BHGE не будет продавать акции и не получит поступлений от размещения бумаг. BHGE также выкупит у GE собственные акции класса "B" на $250 млн.

В начале торгов в среду акции BHGE падают на 4,5%, General Electric - прибавляют 0,4%.

Цена бумаг GameStop Corp. рухнула почти на 20% после того, как ритейлер видеоигр сообщил об убытке по итогам прошедшего квартала в размере свыше $400 млн. При этом выручка и скорректированная прибыль не оправдали прогнозы аналитиков.

Стоимость Amazon.com Inc. опускается на 0,2%. Федеральная торговая комиссия (FTC) США начала опрашивать представителей небольших компаний, которые продают продукцию на платформе Amazon, с целью установить, использует ли гигант электронной торговли свое влияние на рынке для ущемления своих конкурентов.

Нефть дорожает в среду на сигналах сокращения запасов топлива в США, что способствует повышению котировок акций представителей данной отрасли, в том числе Exxon Mobil Corp. (+0,5%) и Chevron Corp. (+0,3%).

Бумаги Apple Inc. прибавили в цене 1,3%. Днем ранее компания представила три новых модели iPhone, включая более дешевые, и рассказала о планах выхода на рынок потокового видео, где она будет предлагать подписку по привлекательным для клиентов ценам. Apple стремится компенсировать снижение темпов роста продаж своих устройств расширением предложения новых услуг, в число которых входит потоковое ТВ и видеоигры.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 МСК вырос на 0,21% и составлял 26967 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,17% - до 2984,44 пункта.

Nasdaq Composite с открытия рынка повысился на 0,29%, до 8107,2 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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