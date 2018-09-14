Рынок акций США растет в пятницу и может завершить неделю в плюсе
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Нью-Йорк. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США слабо растут в ходе последних на неделе торгов на фоне большого потока статданных.
При этом рынок, скорее всего, завершит неделю на подъеме. С прошлой пятницы Dow Jones Industrial Average прибавил 0,9%, Standard & Poor's 500 - 1,1%, Nasdaq Composite - 1,4%. На начало сессии S&P 500 от исторического максимума, зафиксированного 29 августа, отделяли всего 0,3%.
Инвесторы ждут дальнейших комментариев Белого дома и Пекина о возможности нового раунда американо-китайских торговых переговоров.
Позитивный настрой на рынках поддерживают новости об ослаблении урагана "Флоренс", который в пятницу достиг побережья США, до первой (самой низкой) категории из пяти возможных по шкале Саффира Симпсона. Вместе с тем метеорологи призывают сохранять осторожность, поскольку ураган может принести с собой катастрофические наводнения.
Розничные продажи в США в августе 2018 года повысились на 0,1% по сравнению с июлем - самыми слабыми темпами за шесть месяцев, на фоне сокращения спроса на автомобили и одежду. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель увеличился на 0,7%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.
Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост розничных продаж в августе на 0,4%.
Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с начала 2016 года. Экономисты в среднем ожидали снижения на 0,2%.
Согласно предварительным данным Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в сентябре вырос до 100,8 пункта - максимального уровня за шесть месяцев по сравнению с 96,2 пункта месяцем ранее. Аналитики рассчитывали на менее значительное повышение индикатора - до 96,7 пункта.
Темпы роста промпроизводства в США в августе превзошли прогнозы - 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем при ожидавшемся рынком подъеме на 0,3%. Динамика показателя за июль была пересмотрена в сторону повышения - промпроизводство увеличилось на 0,4%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.
Курс ценных бумаг NiSource Inc. рухнул на 10,1% на торах в Нью-Йорке на сообщениях о взрывах на одном из предприятий компании - Columbia Gas of Massachusetts.
Бумаги Spotify подешевели на 2,3%. Компанию покинул очередной топ-менеджер - директор по маркетингу Сет Фарбмен, проработавший в этой должности три года. Spotify не планирует заполнять появившуюся вакансию.
Рыночная стоимость компании Nio Inc., так называемой "китайской Tesla", которая со среды торгуется на NYSE, упала на 10,8%. Торги уже дважды приостанавливались из-за волатильности. В четверг цена бумаг компании подскочила на 76%, в ходе торгов в пятницу успела подняться на 19% и упасть на 21%.
Акции компаний, связанных с производством и распространением марихуаны, оказались под давлением на сообщениях о том, что канадским и другим иностранным инвесторам этой отрасли, а также ее работникам грозит пожизненный запрет на въезд в США. Котировки акций Tilray Inc. обвалились на 7,2%.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:22 мск 14 сентября поднялся на 8,62 пункта (0,03%) - до 26154,61 пункта.
Standard & Poor's 500 повысился на 0,20 пункта (0,01%) - до 2904,38 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 15,29 пункта (0,19%) и составил 8029 пунктов ровно.
Служба финансово-экономической информации
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