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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 14:58 13.03.2018 - 14:58

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Нью-Йорк. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовый рынок США начал торги во вторник в "зеленой зоне" благодаря сдержанным данным об инфляции в стране. Nasdaq обновил исторический максимум вторую сессию подряд.

Новости об отставке Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента США ограничивали подъем в первые минуты торгов, но, по всей видимости, не помешают дальнейшему росту. Вместе с тем политическая повестка способствует повышению цен на золото и рост стоимости гособлигаций США.

Доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 2,85%, долларовые индексы снижаются, апрельский фьючерс на золото прибавил 0,4% и превысил $1326 за унцию.

Инвесторы в последние месяцы острее реагируют на данные об инфляции, опасаясь, что ее усиление повлечет за собой более быстрое повышение процентных ставок в США и других странах. Однако инфляционная угроза в феврале показалась им менее выраженной, чем в январе.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале 2018 года увеличились на 2,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с январскими 2,1%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 1,8% в годовом выражении - такие темпы роста сохраняются третий месяц подряд.

Вместе с тем цены в феврале повысились всего на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в январе наблюдался рост на 0,5%, встревоживший финансовые рынки.

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его сменит директор ЦРУ Майк Помпео, а во главе разведывательного управления США впервые встанет женщина - Джина Хаспел, на данный момент являющаяся заместителем директора ЦРУ.

Курс акций Amazon.com Inc. поднялся на 0,8%. По мнению аналитика Jefferies Брента Тилла, к 2022 году Amazon может увеличить капитализацию на 29%, до более чем $1 трлн. Сейчас рыночная стоимость Amazon составляет $773,8 млрд - больше капитализации двух следующих ритейлеров в списке, Walmart и Alibaba, вместе взятых. Б.Тилл считает рекламный потенциал Amazon главным драйвером роста компании в ближайшие годы.

Котировки ценных бумаг обувного ритейлера DSW Inc. подскочили на 5%, несмотря нна слабые квартальные результаты.

Цена бумаг чипмейкера Qualcomm Inc. упал на 3,1% на торгах в Нью-Йорке после того, как Д.Трамп заблокировал его поглощение компанией Broadcom из соображений национальной безопасности. Сделка стоимостью более $100 млрд могла стать одной из крупнейших в отрасли.

Рыночная стоимость онлайн-ритейлера одежды Stitch Fix уменьшилась на 1,7%. Компания не оправдала ожидания Уолл-стрит по выручке.

Сеть спортивных магазинов Dick's Sporting Goods Inc. сократила цену бумаг на 6,3%. Прибыль компании была выше ожиданий, но выручка и прогнозы разочаровали инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:51 МСК увеличился на 184,29 (0,73%) и составил 25362,90 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 17,36 пункта (0,62%) - до 2800,38 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка выросло на 41,48 пункта (0,55%), до 7629,80 пункта.

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