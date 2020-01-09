Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 16:10

Нью-Йорк. 9 января. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок уверенно повышается в начале торгов в четверг, при этом все три основных индекса обновили сессионные максимумы на фоне прогресса в заключении торговой сделки между США и Китаем, а также признаков ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США, где на следующей неделе подпишет первую часть торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, сообщает Bloomberg со ссылкой на Минторговли Китая.

По словам представителя ведомства Гао Фэна, Лю Хэ отправится в Вашингтон 13 января и пробудет там до 15 января. Гао Фэн отметил, что стороны поддерживают тесные контакты, других деталей он не привел.

Президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в Твиттере, что намерен подписать промежуточное торговое соглашение с Китаем 15 января.

Прогресс в торговых переговорах с Китаем позволил, по крайней мере, на данный момент, отодвинуть на второй план угрозу конфликта между Вашингтоном и Тегераном, пишет MarketWatch.

Кроме того, улучшению настроений на рынке способствовали комментарии Трампа относительно проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные.

Президент США констатировал накануне, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали: "У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб".

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана, но не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на снижение числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе до минимума за последние пять недель.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, сократилось по итогам четвертой недели подряд - на 9 тыс., до 214 тыс., минимального уровня за пять недель, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составляло 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 2 тыс. с объявленного ранее уровня, до 220 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Macy's Inc. дешевеют на 1,8%. Американская сеть универмагов сообщила, что планирует закрыть около 30 торговых точек, зафиксировав падение сопоставимых продаж в праздничный период с 1 ноября по 31 декабря на 0,6%.

Цена бумаг американской Uber Technologies Inc. растет на 0,2%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, сообщила, что изменила систему вознаграждения водителей в Калифорнии в связи с вступлением в силу закона, который обязывает Uber предоставить водителям статус сотрудников.

Бумаги Bed Bath & Beyond Inc. упали в цене на 17,8%. Владелец американской сети розничных магазинов мебели отчитался о чистом убытке в третьем финансовом квартале в связи со слабыми продажами в праздничный период. Компания также отозвала свой прогноз на 2019 финансовый год и сообщила, что вскоре представит новый стратегический план.

Котировки акций продуктового ритейлера Kohl's Corp. снижаются на 8,6%. Компания зафиксировала падение сопоставимых продаж в ноябре-декабре на 0,2% и сообщила, что прибыль по итогам 2019 фингода, который завершится в феврале, как ожидается, будет находиться у нижней границы ранее объявленного диапазона.

Акции ритейлера J.C. Penney Co. дешевеют на 4,6%. Сопоставимые продажи компании снизились за девять недель праздничного сезона на 7,5%.

Капитализация Procter & Gamble Co. (P&G) повышается на 0,3%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров в четверг объявил о планах приобретения компании Billie Inc., специализирующейся на производстве средств по уходу за телом для женщин.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:40 МСК поднялся на 150,55 пункта (0,52%) и составил 28895,64 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 16,98 пункта (0,52%) - до 3270,03 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 77,54 пункта (0,85%) и составил 9206,78 пункта.

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