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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 8:15 28.05.2018 - 08:15

Нью-Йорк. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы продемонстрировали сдержанные и неоднородные изменения в пятницу на фоне распродажи в нефтегазовом секторе и слабых статданных о заказах на товары длительного пользователя.

Вместе с тем по итогам недели рынок акций США зафиксировал подъем, а его повышение по итогам мая может оказаться самым значительным для этого месяца за девять лет: трейдеры, похоже, забыли о стратегии "продавай в мае и отдыхай", пишет MarketWatch.

За пять сессий Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,2%, Standard & Poor's 500 - на 0,3%, Nasdaq - на 1,1%.

Инвесторы продолжают внимательно следить за геополитикой и комментариями руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу, что его базовый сценарий предусматривает три подъема ставки американским Центробанком в 2018 году. ФРС уже повысила ставку в марте - до 1,5-1,75% и дала понять, что планирует еще два ее подъема в этом году.

"Нам стоит постепенно двигаться к нейтральному уровню ставки", который составляет 2,5-2,75%, заявил Р.Каплан в интервью Bloomberg Television.

"Таким образом, поднимем мы ставку три или четыре раза в этом году, мы будем около нейтрального уровня", - сказал он.

На вопрос о том, что нужно для того, чтобы он поддержал четыре повышения ставки, Р.Каплан ответил, что хотел бы видеть устойчивые темпы роста экономики США.

Между тем председатель ФРС Джером Пауэлл на конференции в Стокгольме говорил о необходимости "финансовой стабильности, без которой не может быть макроэкономической стабильности". Он также призвал центробанки не принимать свою независимость как должное в условиях, когда доверие к официальным институтам и учреждениям находится на рекордно низком уровне.

Объем заказов на товары длительного пользования в апреле упал на 1,7% после роста на 2,7% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения на 1,3%.

Индекс потребительского доверия в США в мае 2018 года понизился до 98 пунктов с апрельского уровня в 98,8 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительное значение майского показателя составляло 98,8 пункта, и эксперты в среднем ожидали его пересмотра до 98,9 пункта.

Нефть WTI с исполнением контракта в июле подешевела в пятницу на 4%, до $67,87 за баррель - минимума с 1 мая. Капитализация Exxon Mobil Corp. на этом фоне сократилась на 1,9%, Chevron Corp. и Marathon Oil - на 3,5%. Индекс нефтегазовых компаний, входящих в расчет S&P 500, опустился на 2,6%.

Рыночная стоимость сети ресторанов Zoe's Kitchen Inc. рухнула на 40,2%, так как ее квартальный убыток был значительно больше ожиданий.

Курс ценных бумаг Gap Inc. опустился на 8,8% из-за слабой квартальной отчетности, включая вялый рост сопоставимых продаж.

Котировки акций Fiat Chrysler Automobiles упали на 2%. Автопроизводитель отзывает 4,8 млн автомобилей в США из-за ошибки в программном обеспечении, которая может вызывать отключение функции круиз-контроля.

Цена акций ритейлера спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. подскочила на 20,2%. Прибыль и выручка компании в минувшем квартале превысили прогнозы.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу опустился на 58,67 пункта (0,24%) и составил 24753,09 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 6,43 пункта (0,24%) - до 2721,33 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 9,42 пункта (0,13%) и составил 7433,85 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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