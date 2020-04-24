Нью-Йорк. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США не продемонстрировали существенных изменений по итогам торгов в четверг, растеряв утренний рост на фоне сообщений о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences (SPB: GILD).

Газета The Financial Times сообщила со ссылкой на черновой документ, случайно опубликованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), что проведенные в Китае клинические исследования противовирусного препарата remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, показали, что он не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови пациента. Кроме того, у препарата выявили серьезные побочные эффекты, из-за которых несколько испытуемых были вынуждены прекратить прием.

ВОЗ заявила, что документ был опубликован на сайте организации по ошибке и затем удален. Gilead сообщила, что результаты клинических испытаний не являются окончательными, отметив "некорректность характеристик исследования", которые содержатся в публикации.

Торги акциями Gilead на бирже Nasdaq были ненадолго приостановлены после резкого падения бумаг на новостях о провале испытаний. Цена бумаг компании снизилась более чем на 4% по итогам дня, до $77,78. На прошлой неделе акции Gilead взлетели почти до $84 на фоне надежд на препарат remdesivir, в результате чего рыночная стоимость компании составила около $100 млрд.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 4,427 млн.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 5,237 млн, говорится в отчете министерства труда США. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 5,245 млн. Эксперты ожидали большего падения числа заявок - до 4,2 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Как отмечает The Wall Street Journal, общее число американцев, обратившихся за пособием по безработице с момента начала приостановки работы предприятий из-за коронавируса в середине марте, превысило 26 млн. Менее чем за два месяца вспышка заболевания привела к сокращению 23 млн рабочих мест, созданных после рецессии 2007-2009 гг., пишет MarketWatch. По прогнозу Oxford Economics, количество рабочих мест в стране из-за пандемии сократится 27,9 млн, из которых 8-10 млн в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность и строительство.

Тем временем продажи новых домов в США в марте упали на 15,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 627 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Темпы снижения оказались самыми значительными с июля 2013 года, при этом мартовский показатель продаж является минимальным с мая 2019 года.

Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи новых домов сократились на 4,6% - до 741 тыс. (ранее говорилось о снижении на 4,4% - до 765 тыс.). Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя с ранее объявленного февральского уровня на 15% - до 645 тыс., сообщает Trading Economics.

Палата представителей Конгресса США в четверг проголосовала в поддержку пакета финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и его последствиями более чем на $480 млрд, сообщают американские СМИ.

В общей сложности законопроект распределяет около $484 млрд. Из них $310 млрд направят на Программу защиты зарплат (Paycheck Protection Program, PPP), созданную для помощи малым предприятиям во время коронавируса. Кроме того, законопроект предусматривает $75 млрд для больниц и поставщиков медицинских услуг и $25 млрд на расширение программы тестирования на COVID-19.

Сенат поддержал этот законопроект во вторник, позднее его передадут на подписание президенту США Дональду Трампу, который ранее выступал в его поддержку.

США со значительным отрывом занимают первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 и смертей от этого вируса. Так, заразились коронавирусом в США не менее 866 тыс. человек, умерли более 48,5 тыс. человек.

Акции Blackstone Group Inc. подорожали по итогам торгов в четверг на 4,5%. Крупнейшая в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций зафиксировала чистый убыток в первом квартале 2020 года, списав часть стоимости инвестиционного портфеля из-за падения мировых рынков в связи с пандемией COVID-19.

Цена бумаг Union Pacific (SPB: UNP) Corp. выросла на 3,5%. Американская железнодорожная компания увеличила прибыль и сократила выручку в первом квартале 2020 года, при этом оба показателя превысили прогнозы аналитиков.

Бумаги Eli Lilly & Co. прибавили в цене 2,1%. Американская фармацевтическая компания отчиталась о лучших, чем ожидалось, прибыли и выручке в первом квартале, а ее годовой прогноз в целом соответствовал ожиданиям аналитиков.

Капитализация оператора казино Las Vegas Sands (SPB: LVS) Corp. подскочила на 12% на фоне повышения рейтинга и целевой цены акций компании аналитиками J.P. Morgan и Deutsche Bank. Компания зафиксировала падение выручки на 51% в первом квартале 2020 года в связи с ограничениями, введенными на фоне пандемии коронавируса.

В то же время акции Target Corp. подешевели на 2,8%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, сообщила, что увеличила сопоставимые продажи с начала апреля более чем на 5% в годовом выражении благодаря почти четырехкратному росту онлайн-продаж, который компенсировал падение продаж в физических магазинах. Однако Target по-прежнему ожидает, что на ее прибыльность негативно повлияют такие факторы, как сдвиг спроса в пользу товаров с более низкой маржинальностью, списания товарно-материальных запасов и инвестиции в заработные платы и пособия.

Котировки акций конкурирующей Walmart (SPB: WMT) Inc. снизились на 2,3%.

Рыночная стоимость Hershey Co. (SPB: HSY) опустилась на 4,5%, поскольку американский производитель шоколада сообщил о падении чистой и скорректированной прибыли в первом квартале текущего года и слабом росте выручки. При этом результаты не оправдали ожиданий аналитиков.

Акции Domino's Pizza Inc. потеряли в цене 3,7%. Сеть пиццерий отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в первом квартале, но сопоставимые продажи в США оказались хуже прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 39,44 пункта (0,17%) - до 23515,26 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 1,51 пункта (0,05%), составив 2797,80 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,63 пункта (0,01%) - до 8494,75 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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SPB$#&: GILD, HSY, LVS, UNP, WMT

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