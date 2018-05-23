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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 8:04 23.05.2018 - 08:04

Нью-Йорк. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Американский рынок акций упал во вторник, несмотря на позитивное начало сессии, инвесторов снова смущает неопределенность в отношении внешней торговли США и ряда геополитических факторов, включая санкции в отношении Ирана и переговоры с КНДР, пишет MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average не смог закрепиться выше отметки 25 000 пунктов, которую он преодолел в понедельник.

Доходность US Treasuries во вторник мало изменилась, поскольку участники рынка ждали публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который будет обнародован в среду.

"На данный момент инвесторы занимают выжидательную позицию в отношении торговых переговоров США, особенно с учетом различных геополитических проблем, которые давят на рынок", - заявил инвестиционный стратег US Bank Wealth Management Джефф Кравец.

В понедельник Белый дом изложил новые требования к Ирану, включая допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может не состояться 12 июня, но может быть перенесена на более поздний срок.

Палата представителей американского Конгресса утвердила законопроект о смягчении регулирования банковской отрасли, в первую очередь небольших и региональных банков. Одним из изменений станет повышение порогового объема активов, с которого финансовая организация считается системно значимой, с $50 млрд до $250 млрд.

По данным СМИ, США и Китай в общих чертах согласовали схему, которая позволит спасти китайскую телекоммуникационную компанию ZTE, вынужденную прекратить нормальную деятельность из-за американских санкций. Эта новость положительно сказалась на акциях американских производителей полупроводников, работавших с ZTE.

На вопрос журналистов к Д.Трампу о том, доволен ли он исходом торговых переговоров с Китаем, президент ответил: "Не очень. Многое еще предстоит сделать".

Власти Китая во вторник заявили о снижении пошлины на импорт легковых автомобилей с 25% до 15% с 1 июля. Акции Ford Motor Co. подорожали на 0,1% на торгах в Нью-Йорке, Fiat Chrysler Automobiles - на 1,3%, General Motors Co. - на 0,5%.

Цена бумаг ритейлера J.C.Penney обвалилась на 6% после объявления об отставке CEO Марвина Эллисона, который возглавит Lowe's. Рыночная стоимость Lowe's уменьшилась на 1,9%.

Котировки акций жилищно-строительной компании Toll Brothers Inc. рухнули на 9,6%. Компания сократила прибыль во II финквартале на 10% из-за высоких списаний, при этом выручка подскочила на 17,6% и превысила ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 22 мая опустился на 178,88 пункта (0,72%), до 24834,41 пункта.

Standard & Poor's 500 упал на 8,57 пункта (0,31%) - до 2724,44 пункта.

Nasdaq Composite потерял 15,58 пункта (0,21%) и составил 7378,46 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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