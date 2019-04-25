Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 8:02

Нью-Йорк. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду в связи с разнонаправленными отчетами компаний за прошедший квартал.

Днем ранее S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись до рекордных максимумов.

Более 20% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, уже отчитались за минувший квартал, при этом прибыли 80% из них оказалась лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные Refinitiv. По итогам четвертого квартала данный показатель составил примерно 65%.

"В целом корпоративные отчеты сильнее прогнозов, и очевидно, что это связано с заниженными ожиданиями в отношении прибылей", - говорит аналитик Edward Jones Кейт Уорн.

В прогнозы прибылей американских компаний эксперты закладывали возможное ослабление роста как в США, так и за пределами страны, а также негативные последствия торгового спора Штатов с Китаем, пишет MarketWatch.

Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале из-за проблем с самолетами 737 MAX. Два самолета этой модели потерпели крушение за последнее время, после чего их эксплуатация была приостановлена во всем мире. В начале апреля Boeing объявил о сокращении производства самолетов 737 MAX примерно на 20%. Тем не менее, акции Boeing в среду подорожали на 0,4%.

Между тем цена бумаг Caterpillar, опубликовавшей хорошую отчетность, упала на 3%.

Бумаги Occidental Petroleum Corp. подешевели на 0,6%. Нефтедобывающая компания вступила в борьбу за право приобретения Anadarko Petroleum, составив конкуренцию энергетическому гиганту Chevron Corp. Occidental предложила за акцию Anadarko $38 денежными средствами и 0,6094 своей акции. Таким образом, ее предложение выгоднее оферты Chevron, сделанной две недели назад, примерно на 20%.

Котировки акций AT&T Inc. упали на 4% из-за слабых финансовых показателей телекоммуникационной компании за прошедший квартал.

Бумаги Berkshire Hathaway Inc. подешевели на 0,5%. Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета в среду опровергла слухи о том, что она сделала предложение о покупке калифорнийской генерирующей компании PG&E, которая находится в процессе банкротства. Цена акций PG&E поднялась по итогам торгов на 6,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду снизился на 0,2% и составил 26597,05 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,2% - до 2927,25 пункта.

Значение Nasdaq Composite также опустилось на 0,2%, составив 8102,01 пункта.

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