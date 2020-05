Нью-Йорк. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким снижением на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром, считает Пауэлл.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

По словам инвесторов, давление на рынок также продолжили оказывать комментарии одного из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врача-инфекциониста Энтони Фаучи, который сказал накануне, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных.

Ранее в ходе слушаний в Сенате Фаучи подчеркнул, что в случае, если штаты станут преждевременно возобновлять работу, "существует риск, что это вызовет вспышку заболевания, которую будет невозможно контролировать". При этом эксперт добавил, что новый всплеск распространения коронавирусной инфекции приведет не только к случаям смерти, но и воспрепятствует восстановлению экономики.

"Миллионы американцев думают, что пробудятся. Просто вернутся обратно на работу или откроют свой ресторан", - говорит главный исполнительный директор Savos Investments Джейсон Томас, которого цитирует MarketWatch.

"Однако становится все более очевидным, что ситуация будет разворачиваться не так", - добавил он.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин полагает, что американская экономика, вероятно, достигла низшей точки за время кризиса, связанного с коронавирусом. Он ожидает, что экономика начнет восстанавливаться во второй половине текущего года.

Аналогичного мнения придерживается председатель ФРБ Кливленда Лоретта Местер. При этом она высказала предположение, что для восстановления экономики могут потребоваться дополнительные меры поддержки со стороны государства.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле 2020 года упали рекордными темпами - на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда страны. Снижение цен производителей относительно апреля 2019 года было максимальным с ноября 2015 года - 1,2%.

Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение индекса PPI в апреле на 0,5% по сравнению с мартом и на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции General Electric Co. (SPB: GE) упали на 3,5%, до минимума на закрытие торгов с 1991 года, на фоне растущих тревог по поводу аэрокосмической отрасли на фоне пандемии коронавируса.

Цена бумаг Tesla Inc. (SPB: TSLA) снизилась на 2,3% в связи с опасениями инвесторов относительно возможности компании достичь долгосрочных целей.

Котировки акций Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. выросли на 1,9% на сообщении The Wall Street Journal о том, что компания ведет переговоры о покупке сервиса доставки еды Grubhub Inc. (SPB: GRUB), который может быть оценен примерно в $6 млрд. Акции Grubhub упали на 3,7%.

Акции Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) Ltd. подешевели на 5%. Оператор круизов сообщил, что продаст долговые бумаги на сумму $3,3 млрд и использует полученные денежные средства для погашения кредита.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) снизились на 3%. Количество заказов на самолеты американского авиастроительного концерна упало до 4 834 по сравнению с 5 049 на конец марта, опустившись ниже 5 тыс. впервые за семь лет.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 516,81 пункта (2,17%) - до 23247,97 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 50,12 пункта (1,75%) и составил 2820 пунктов.

Nasdaq Composite снизился на 139,38 пункта (1,55%) - до 8863,17 пункта.

