Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 7:40

Нью-Йорк. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы, поднимавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в минусе на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Китая, которая подорвала оптимизм инвесторов, связанный с на надеждами на успех торговых переговоров в октябре, пишет MarketWatch.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, Трамп подверг критике торговые практики Китая, что было негативно воспринято инвесторами с учетом того, что представители двух стран готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели.

Американский лидер обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая.

Снижение котировок усилилось на фоне беспокойства инвесторов по поводу угрозы объявления импичмента Трампу.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

"Сегодня я объявляю, что Палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте, - сказала Пелоси, выступление которой транслировало американское телевидение. - Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона".

Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

Ранее с призывом к Конгрессу об импичменте Трампу выступил кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден, который стал очередным катализатором обострения разногласий президента с законодателями.

"Я думаю, [новости об импичменте] являются основной движущей силой", - приводит MarketWatch слова инвестстратега R.W.Baird Вилли Делвича. По его мнению, это "создает еще больше неопределенности" на рынке в условиях существующей неопределенности относительно торговых отношений с Китаем и предстоящих выборов в США в 2020 году.

Давление на рынок также оказывают слабые экономические данные из США и других стран.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре 2019 года уменьшился до 125,1 пункта с пересмотренных 134,2 пункта в августе, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали менее существенного снижения показателя, с ранее указанного августовского значения в 135,1 пункта до 133 пунктов.

Акции Netflix Inc. подешевели на 4,3%, после того как аналитик из Pivotal Research снизил их целевую цену на 32%, сославшись на беспокойство относительно прибыльности компании.

Цена бумаг Alphabet Inc. Снизилась на 1,3%. Как стало известно во вторник, Европейский суд - высшая судебная инстанция Евросоюза - принял решение в пользу ее подразделения Google в рамках дела о применении законодательства о так называемом "праве на забвение", постановив, что сервисы не обязаны гарантировать соблюдение этого закона за пределами Евросоюза.

Бумаги BlackBerry Ltd. рухнули 22,6%, так как компания отчиталась о более слабых, чем ожидалось, результатах за второй финансовый квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник понизился на 141,81 пункта (0,53%) и составил 26806,18 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 25,16 пункта (0,84%) - до 2966,62 пункта.

Nasdaq Composite потерял 118,84 пункта (1,46%) и составил 7993,63 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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