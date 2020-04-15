Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 8:03

Нью-Йорк. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США завершили торги во вторник существенным подъемом на фоне растущих надежд на прохождение пика пандемии коронавируса в стране и скорое возобновление экономической активности.

Внимание участников рынка переключилось на начало сезона отчетности, который позволит получить более ясное представление о влиянии коронавируса и принимаемых для ограничения его распространения мер на финансовые показатели компаний.

Индекс Nasdaq вышел из "медвежьего" тренда вслед за Dow и S&P 500. В марте индексы упали на 20% с достигнутых ранее максимумов.

Ситуация с распространением коронавируса в штате Нью-Йорк достигла своего пика, заявил губернатор Эндрю Куомо. По его словам, средний трехдневный показатель по госпитализации больных COVID-19 немного снизился. Тем не менее, количество пациентов, поступающих в больницы ежедневно, по-прежнему велико, добавил он.

Накануне директор Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил в эфире американского телеканала NBC News, что Штаты могут достичь пика распространения коронавируса уже в течение этой недели. Он подчеркнул, что в США удалось "стабилизировать" скорость распространения инфекции.

Президент США Дональд Трамп сказал, что решение по возвращению экономической активности страны в нормальное русло будет принято в ближайшем будущем.

"Динамика рынка связана с оптимизмом относительно траектории распространения вируса", - сказал менеджер по трейдерской стратегии TD Ameritrade Шон Круз, которого цитирует MarketWatch.

"Инвесторы испытывают облегчение в связи с тем, что обсуждаются планы по возобновлению активности. Похоже, что во второй половине года мы в какой-то степени вернемся к нормальной обстановке", - отметил он.

Инвесторы оценивают отчеты американских компаний за первый квартал на предмет воздействия коронавируса на их финансовые результаты и прогнозы. Нынешний сезон отчетности может стать важной проверкой устойчивости рынка, который резко восстановился с достигнутых 23 марта минимумов.

По словам аналитиков, улучшению аппетита к акциям также способствовали статистические данные из Китая.

Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились. Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение на 14%.

Объем импорта снизился на 0,9%. Аналитики ожидали падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем экспортные цены в США уменьшились на 1,6% в марте по сравнению с месяцем ранее после снижения на 1,1% в феврале, показали официальные статданные. Снижение экспортных цен в марте стало самым существенным с января 2015 года. Аналитики в среднем ожидали падения показателя на 1,9%, согласно Trading Economics.

Цена акций JPMorgan Chase & Co. опустилась на 2,74%. Крупнейший по размеру активов банк США сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале сильнее прогнозов.

Акции Wells Fargo & Co. упали на 3,98%. Лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 года, при этом оба показателя оказались слабее прогнозов рынка на фоне негативного влияния пандемии коронавируса.

Бумаги Johnson & Johnson укрепились на 4,48%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья в первом квартале 2020 года получил чистую прибыль и выручку лучше ожиданий рынка и увеличил размер дивидендов, что позволило компенсировать пессимистичный годовой прогноз компании.

Котировки акций Tesla выросли на 9,05% после того, как аналитики Credit Suisse улучшили оценку бумаг компании, сообщив, что у нее больше шансов на преодоление последствий коронавируса, чем у других автопроизводителей. При этом акции продемонстрировали рост семь сессий подряд. Со 2 апреля их цена подскочила на 56%.

Акции Exxon Mobil снизились на 0,77%. Американская нефтяная компания разместила облигационный заем в размере $9,5 млрд на рынке США.

Бумаги Amazon подскочили на 5,28%, способствовав росту индекса Nasdaq. Акции компании в определенный момент торгов достигли рекордного пика.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник поднялся на 558,99 пункта (2,39%) - до 23949,76 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 84,43 пункта (3,06%), составив 2846,06 пункта.

Значение Nasdaq Composite выросло на 323,32 пункта (3,95%) - до 8515,74 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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