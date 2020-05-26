Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 16:37

Нью-Йорк. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы растут в ходе торгов во вторник на фоне новостей, касающихся разработки вакцины от коронавируса, и признаков постепенного начала восстановления экономик мира.

По итогам торгов в пятницу индекс Dow Jones вырос на 3,3%, S&P 500 - на 3,2%, Nasdaq - на 3,4%.

Инвесторы сфокусировались на новостях о постепенном снятии экономических ограничений, связанных со сдерживанием распространения коронавируса.

Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса, сообщило во вторник агентство Dpa со ссылкой на внутренний документ правительства. Предполагается, что этот документ будет в среду принят на заседании кабинета министров.

Помимо 26 стран-членов ЕС и шенгенской зоны, речь идет о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией.

Тем временем Испания откроется для въезда иностранных туристов с июля, объявил в субботу премьер страны Педро Санчес.

Участники рынка также позитивно встретили сообщение биотехнологической компании Novavax Inc. о начале первой фазы испытаний вакцины от коронавируса на людях.

Крупный производитель лекарств Merck & Co. также сообщил, что работает над двумя потенциальными вакцинами и экспериментальным препаратом от коронавируса.

Между тем опасения инвесторов вызывает обострение противоречий между США и Китаем.

В последнее время в США помимо распространения коронавируса начал активно распространяться "политический вирус" необоснованных и лживых нападок на Китай, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Опубликованные во вторник статданные указали на падение индекса экономической активности в США в апреле до рекордного минимума.

Индикатор экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в минувшем месяце рухнул до минимального уровня на фоне мер, предпринимаемых для ограничения пандемии коронавируса COVID-19. Значение индикатора CFNA составило минус 16,74 пункта по сравнению с минус 4,97 пункта в марте. ФРБ ведет его расчет с 1967 года.

Тем временем продажи новых домов в США в апреле неожиданно выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 623 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в марте показатель снизился на 13,7% - до 619 тыс. домов (ранее говорилось о снижении на 15,4%).

Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя с ранее объявленного мартовского уровня на 21,9% - до 480 тыс., сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в мае 2020 года поднялся до 86,6 пункта с пересмотренных 85,7 пункта в апреле, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее апрельское значение оценивалось в 86,9 пункта.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения индекса в мае до 87,5 пункта.

Акции авиаперевозчиков и компаний, связанных с сектором туризма, дорожают в ходе торгов во вторник. Бумаги Carnival Corp. прибавляют в цене 11,3%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - 11,9%.

Котировки акций American Airlines Group Inc. растут на 9,5%, Delta Air LinesInc. - на 9,7%, United Airline Holdings Inc. - на 11,9%.

Капитализация Boeing Co. увеличивается на 4%.

Цена акций AutoZone Inc. растет на 1,9%. Ритейлер автозапчастей отчитался о прибыли и выручке в третьем финансовом квартале, которые превзошли ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск вырос на 563,55 пункта (2,3%) - до 25028,71 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 52,39 пункта (1,77%) и составил 3007,84 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 128,13 пункта (1,37%) - до 9452,72 пункта.

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