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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 7:51 04.10.2018 - 07:51

Нью-Йорк. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в среду, при этом индекс Dow Jones Industrial Average вырос по итогам пятой сессии подряд и обновил исторический максимум в 15-й раз с начала текущего года.

Позитивным фактором для рынка стали новости из Италии. Местная газета Corriere della sera сообщила о том, что власти Италии намерены постепенно сокращать дефицит бюджета и довести его с 2,4% ВВП в 2019 году до 2% в 2021 году.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, указал на рост числа рабочих мест в США в сентябре на 230 тыс. после подъема на 165 тыс. в предшествующий месяц. Показатель существенно превысил средний прогноз опрошенных Econoday экономистов, составлявший 179 тыс.

Министерство труда в пятницу предоставит официальную статистику. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 184 тыс., а безработица опустилась до 3,8% с 3,9%.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре подскочил до близких к рекорду 61,6 пункта с по сравнению с 58,5 пункта месяцем ранее, хотя аналитики в среднем прогнозировали снижение до 58,3 пункта.

Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса менее 50 пунктов говорит о ее снижении.

"Интерес инвесторов к рисковым активам вырос в последнее время отчасти на фоне сильных статданных, а также благодаря прогрессу в торговых переговорах США с соседними странами", - говорит старший инвестиционный стратег Allianz Investment Management Чарли Рипли.

Котировки акций Facebook Inc. выросли на 2%.

Цена бумаг J.C. Penney Co. подскочила на 3,9%. Совет директоров ритейлера принял решение о назначении главным исполнительным директором с 15 октября Джилл Солтау, проработавшей в отрасли три десятка лет.

Акции Lennar Corp. подешевели на 1,1%, хотя строительная компания за квартал, который завершился 31 августа, увеличила чистую прибыль на 82%. При этом прибыль в расчете на акцию и выручка, а также число построенных домов превзошли консенсус-прогноз аналитиков.

Кроме того, рыночная стоимость Alcoa подскочила на 3,2% вслед за ростом цен на алюминий. Причиной этого стало сообщение норвежской Norsk Hydro ASA о намерении закрыть завод в Бразилии.

Индекс Dow Jones Industrial Average 3 октября вырос на 0,2% и составлял 26828,39 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,07% - до 2925,51 пункта.

Значение Nasdaq Composite повысилось на 0,32%, достигнув 8025,09 пункта.

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