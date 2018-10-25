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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 7:58 25.10.2018 - 07:58

Нью-Йорк. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в среду, Dow Jones Industrial Average потерял 600 пунктов, а Nasdaq продемонстрировал самое значительное падение с августа 2011 года и перешел в зону коррекции, пишет Dow Jones.

С исторического максимума, зафиксированного 3 октября, Dow Jones упал более чем на 2200 пунктов или 8,4%, Nasdaq с последнего пика потерял более 10%. При этом обвал в среду ликвидировал прирост Dow Jones и Standard & Poor's 500 с начала года.

Технологический сектор, восстанавливавшийся в октябре после падения ранее в этом году, снова потерял доверие инвесторов. Цена акций Netflix рухнула на 9,4%, а Amazon, Alphabet, Facebook и Microcoft потеряли более 5% капитализации.

Распродажа также затронула акции промышленных компаний и банков: General Electric, Goldman Sachs, Bank of America, Deere потеряли более 3% стоимости.

Инвесторов тревожат перспективы дальнейшего повышения процентных ставок и признаки ослабления роста мировой экономики. Множатся опасения, что компании, в первую очередь технологические, достигли пика прибыли, и дальше можно ждать лишь снижения.

Возвращение волатильности и падение ниже важных уровней поддержки усилили обвал.

"Распродажа обрела собственную жизнь, а сброс акций на рынке порождает новые распродажи, но пока мы не достигли момента капитуляции, и я выбираю осторожный подход", - заявил главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли. Капитуляция - слово, которым обычно описывают тот момент, когда последние оптимисты на рынке поддаются панике и продают активы на снижении, добавил он.

Вопреки общему тренду курс ценных бумаг Boeing поднялся на 1,3% по итогам основной сессии в Нью-Йорке. Производитель авиационной и космической техники увеличил чистую прибыль в июле-сентябре на 30%, выручку - на 4%, оба показателя были заметно выше ожиданий рынка. Кроме того, Boeing повысил оценки скорректированной прибыли на акцию и выручки на 2018 году в целом.

Котировки акций United Parcel Service (UPS) упали на 5,5%, поскольку совокупная выручка и продажи за пределами США оказались слабее прогнозов. Вместе с тем UPS повысила чистую прибыль в III квартале почти на 20%, до среднего уровня ожиданий.

Бумаги Freeport-McMoRan Inc. подешевели на 7,8%. Продажи золота и меди в III квартале превзошли собственные прогнозы компании. Freeport также повысила прогноз продаж золота на 2018 год с 2,4 млн до 2,45 млн унций.

Капитализация чипмейкера Texas Instruments сократилась на 8,2% из-за слабого прогноза спроса на его продукцию. Акции MKS Instruments Inc., поставляющей оборудование для производства полупроводников, подешевели на 3,9%, ее оценка выручки за IV квартал оказалась слабее ожиданий аналитиков.

Октябрь стал для акций представителей полупроводниковой отрасли США самым тяжелым месяцем за шесть лет: индекс Philadelphia Semiconductor рухнул на 6,6% в среду и потерял более 16% с начала месяца на фоне замедляющегося роста продаж и ухудшающихся перспектив.

Рыночная стоимость Tesla, увеличившаяся на 12,7% во вторник благодаря улучшению оценки ее акций, перешла к снижению в среду в ожидании квартальных результатов, бумаги производителя электромобилей потеряли 1,9% по итогам основной сессии. На дополнительных торгах Tesla подскочила на 9,7%, поскольку компания получила самую большую квартальную прибыль в своей истории.

Курс ценных бумаг Ford Motor упал на 4,8% на основной сессии и вырос на 3,7% на электронных торгах. Отчетность, опубликованная после закрытия биржи, показала снижение чистой прибыли компании из-за ослабления спроса в Китае, однако скорректированная прибыль на акцию и выручка были выше ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду упал на 608,01 пункта (2,41%), до 24583,42 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 84,59 пункта (3,09%) - до 2656,10 пункта.

Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 329,14 пункта (4,43%), составив 7108,40 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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