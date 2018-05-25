Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 8:05 25.05.2018 - 08:05

Нью-Йорк. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок в четверг упал из-за опасений геополитических рисков, усилившихся после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Дополнительное давление оказала распродажа акций в нефтегазовом секторе.

"Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет нецелесообразно", - говорится в письме президента США, адресованном северокорейскому лидеру.

Д.Трамп заявил, что, несмотря на отмену саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре, он надеется на проведение другой встречи в будущем.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения 25%-ной пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов для защиты американского автопрома, написала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Минторг подтвердил, что начал расследование о воздействии

Вместе с тем протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), основной посыл которого инвесторы сочли "голубиным", продолжал оказывать положительное влияние на рынок акций, сдерживая падение, пишет MarketWatch. Снижение доходности 10-летних US Treasuries до менее чем 3% также поддерживает акции.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. и составило 234 тыс., что является максимумом за семь недель.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составляло 223 тыс., а не 222 тыс., как было объявлено первоначально. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 3 тыс. с объявленного ранее уровня - до 219 тыс.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле сократились на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,46 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 1,8% - до 5,5 млн.

Реакция американского автопрома на сообщения о том, что власти США планируют ввести пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов на уровне 25%, была неоднородной. Акции General Motors Co. подорожали на 1,4%, Ford Motor Co. - на 1,6%, тогда как цена бумаг Fiat Chrysler Automobiles уменьшилась на 0,9%.

Курс акций Exxon Mobil Corp. опустился на 2,3%, Chevron Corp. - на 1,6%.

Котировки ценных бумаг Best Buy Inc. упали на 6,7%, несмотря на то, что прибыль превысила ожидания рынка. Инвесторов беспокоит замедление роста интернет-продаж крупнейшего оператора магазинов электроники в мире.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в четверг опустился на 75,05 пункта (0,30%) и составил 24811,76 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 5,53 пункта (0,20%) - до 2727,76 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,53 пункта (0,02%) и составил 7424,43 пункта.

ыъ вч *

Neuer Inhalt Horizontal Line