Нью-Йорк. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы потеряли более 1% по итогам торгов во вторник на фоне опасений по поводу обострения противоречий между США и Китаем в преддверии торговых переговоров между двумя странами.

Американо-китайские переговоры возобновятся в четверг. Между тем напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина в последние дни существенно возросла.

Вашингтон принял решение ввести визовые ограничения для ряда официальных лиц Китая и их семей из-за притеснения уйгуров, этнических казахов, киргизов и других представителей исповедующих ислам меньшинств, говорится в заявлении, распространенном ведомством во вторник.

Ранее министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в "черный список" за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.

Под санкции, в частности, подпали крупнейшие производители систем видеонаблюдения и распознавания лиц, включая Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Megvii Technology Inc. и SenseTime Group Ltd.

Включение компании в "черный список" означает, что американским компаниям запрещено продавать ей услуги и товары без специальной лицензии.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В прошлом месяце агентство писало о том, что в Штатах обсуждаются возможные лимиты, однако представители американской стороны опровергли это. Тем не менее, по данным источников, спустя всего несколько часов после того, как советник Трампа Питер Наварро назвал это сообщение "фейковой новостью", было проведено заседание, где обсуждался вопрос, каким образом Штаты могут предотвратить дальнейшее финансирование государственными пенсионными фондами китайской экономики.

Опубликованные во вторник статданные указали на самый существенный спад цен производителей в США более чем за четыре года.

Цены производителей в США без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс core PPI) снизились на 0,3% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%, пишет агентство Bloomberg. Падение стало самым существенным с февраля 2015 года.

Бумаги Boeing Co. подешевели на 0,65% на новостях о том, что профсоюз, представляющий интересы пилотов американской авиакомпании Southwest Airlines Co., подал в суд на самолетостроительный концерн.

Акции Oracle снизились на 1,37%. Компания планирует нанять 2 тыс. новых сотрудников в рамках плана расширения услуг в области облачных вычислений.

Стоимость бумаг Alibaba снизились на 3,8%. Акции других китайских компаний, торгуемые на бирже в США, также подешевели: бумаги JD.com потеряли в цене 3,88%, Baidu - 1,91%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 313,98 пункта (1,19%) - до 26164,04 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился за день на 45,73 пункта (1,56%), составив 2893,06 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшилось на 132,52 пункта (1,67%) - до 7823,78 пункта.

